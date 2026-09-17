Kaşif Kozinoğlu soruşturması. İki eski savcı gözaltında, Hasan Atilla Uğur için yakalama kararı

Yürütülen soruşturmaya ilişkin sosyal medya hesabından bilgilendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, “Yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız." dedi.

Maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çalışmaların titizlikle sürdürüldüğüne işaret eden Gürlek, “Soruşturma kapsamında bugün; olay tarihinde görev yapan eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, eski cezaevi savcısı ve Kozinoğlu’nun iki koğuş arkadaşı olmak üzere 4 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verilmiştir.” dedi.

İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 3 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını bildiren Gürlek, “Faili Meçhul Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın da katkısıyla, ölümün meydana geldiği gece yaşananlar, olayın ardından yürütülen adli işlemler, toplanan deliller ve önceki soruşturma süreci hiçbir soru işareti bırakılmayacak şekilde yeniden incelenmektedir.” açıklamasında bulundu.

Gürlek, aradan geçen süre ne olursa olsun; maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, sorumluların tespit edilmesi ve adaletin tecellisi için gereken bütün adli süreçlerin kararlılıkla yürüldüğünün altını çizdi.