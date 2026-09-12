Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açılıyor
12.09.2026 09:20
Son Güncelleme: 12.09.2026 10:53
Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada feth-i kabir işlemi yapılıyor. Alınacak örneklerde, cezaevinde kendisine farklı bir ilaç verilip verilmediği araştırılacak.
Ergenekon davasında tutuklu bulunduğu sırada, 2011 yılında Silivri'deki cezaevinde yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine, Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebinin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla feth-i kabir işlemi yapılıyor.
UZMAN HEYET MEZARDAN ÖRNEKLER ALIYOR
Kozinoğlu'nun mezarı ekipler tarafından açıldı.
İşlem üç adli tıp uzmanı, bir kimyager ve bir otopsi teknikerinden oluşan heyet gözetiminde yapılıyor.
Çalışmalarda Kozinoğlu'nun kabrinden kemik, toprak ve diğer tıbbi örnekler alınıyor.
"TOKSİKOLOJİK ARAŞTIRMA YAPILACAK"
Mezarı 15 yıl sonra açılan Kozinoğlu'ndan doku örnekleri alınacak ve cezaevinde kendisine farklı bir ilaç verilip verilmediği araştırılacak.
NTV Muhabiri Osman Terkan, canlı yayında şu bilgileri verdi:
"Olay yeri inceleme ekiplerinin sayısı giderek artıyor. İlk geldiğimizde iki araç vardı, şimdi yenileri eklendi. Bugün bu işlem gerçekleşecek.
Takipsizlik kararı 15 yıl sonra kaldırıldı. O gün cezaevinde neler oldu? Bununla ilgili şimdiye dek iki dalga halinde operasyon düzenlendi. İlk dalga operasyonda Kozinoğlu'nun kaldığı cezaevindeki gardiyanlar hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden biri firari, o kişinin Kozinoğlu koğuşunda acil butonuna bastığında radyonun sesini sonuna kadar açtığı ve duyulmasını engellediği yönünde iddialar vardı.
Hastaneye gidiş süreciyle ilgili iddialar vardı... İkinci dalga operasyonda da ambulans, cezaevinde görevli sağlık çalışanları, bir gazeteci ve kameraman 9 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Tüm bu belirsizlikler 15 yıl sonra raftan indirilen bu dosya dahilinde ortaya çıkarılmaya çalışılacak.
Feth-i kabir işleminde alınacak doku örnekleri üzerinde toksikolojik araştırma yapılacak."
KAMERA VE SES KAYITLARI DA İNCELEMEDE
Alınan örneklerin yanı sıra ceza infaz kurumuna ait kamera kayıtları, 112 Acil Çağrı Merkezi ses kayıtları ile hastane evrakının da incelemeye dahil edileceği bildirildi.
İnceleme sürecinin ardından Adli Tıp Kurumu 1'inci İhtisas Kurulu tarafından, Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeni ve olayda üçüncü kişi müdahalesinin bulunup bulunmadığına ilişkin nihayi mütalaanın hazırlanması planlanıyor.
İKİ OPERASYON YAPILDI
Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin ilk operasyon 7 Eylül Pazartesi günü yapılmıştı ve cezaevinde görev yapan 11 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Şüphelilerden 10'u gözaltına alınırken, birinin yurt dışında firari olduğu bildirilmişti. İlk operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden o dönemde jandarma er olarak görev yapan şüpheli tutuklandı. 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
İkinci dalga operasyon ise 10 Eylül Perşembe günü gerçekleştirildi.
Operasyonda biri kameraman, biri muhabir ve sağlık çalışanlarının da aralarında olduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.
BAKAN GÜRKEK: CİNAYET İHTİMALİ MASADA
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kozinoğlu soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada cinayet ihtimalinin de masada olduğunu söylemişti.
Kozinoğlu'nun devletin önemli bir görevlisi olduğunu kaydeden Bakan Gürlek, "Maalesef o dönemde Ergenekon kumpası kapsamında tutukluluk süreci geçirirken sağlıklı, spor yapan ve öz bakımına dikkat eden bir kişi olmasına rağmen şüpheli şekilde hayatını kaybetti." demişti.
Bakan Gürlek, ilerleyen süreçte tablonun daha net ortaya çıkacağını düşündüğünü belirtmişti.
"Kozinoğlu örgütün hedefi haline getirilmiş olabileceğine ilişkin değerlendirmeler de dosyada inceleniyor." ifadelerini kullanan Gürlek, "Ölümünün kesin sebebine ilişkin tartışmalar var. Zehirlenme mi, kalp krizi mi, bir ilaç etkisi mi yoksa doğal ölüm mü? Bunların hepsi bilimsel ve adli verilerle inceleniyor." diye konuşmuştu.
KAŞİF KOZİNOĞLU'NUN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ
Kaşif Kozinoğlu eski bordo bereli subay ve MİT mensubuydu.
Bosna-Hersek, Afganistan'da uzun süreli görev yapan Kozinoğlu, Afganistan’dan Türkiye'ye dönünce 2011'de tutuklandı.
Kozinoğlu,12 Kasım 2011'de cezaevinde spor sonrası kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Kozinoğlu'nun mahkemeye çıkmasına 13 gün olduğu dikkat çekmişti.
Kozinoğlu ailesi, "Sporcuydu, ölümü normal değil, araştırılsın." diyerek itiraz etti ancak açılan soruşturma bir yıl sonra kapandı.
KOZİNOĞLU'NUN ÖLÜMÜNDE FETÖ İDDİASI
İddiaya göre, Kozinoğlu kalp krizi geçirdiği sırada yardım istiyor ancak gardiyan Ferhat Veysi Gül bu sesin duyulmasını engellemek için radyonun sesini açıyor. Daha sonra Gül'ün FETÖ üyesi olduğu ve 15 Temmuz'dan sonra yurt dışına kaçtığı ortaya çıkıyor.
Bu iddialar ve eski soruşturmaların gündeme gelmesi üzerine dosya yeniden açıldı.
FETÖ ile ilgili çok önemli bilgilere sahip olan Kozinoğlu'nun zehirlenmiş olabileceği öne sürülüyor.