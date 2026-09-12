Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı bugün açılacak

Kozinoğlu'nun mezarı bugün açılacak.

İşlemin üç adli tıp uzmanı, bir kimyager ve bir otopsi teknikerinden oluşan heyet gözetiminde yapılması bekleniyor.

Çalışmalarda Kozinoğlu'nun kabrinden kemik, toprak ve diğer tıbbi örnekler alınacak.

Mezarı 15 yıl sonra açılacak Kozinoğlu'ndan doku örnekleri alınacak ve cezaevinde kendisine farklı bir ilaç verilip verilmediği araştırılacak.

NTV Muhabiri Osman Terkan, canlı yayında şu bilgileri verdi:

"Olay yeri inceleme ekiplerinin sayısı giderek artıyor. İlk geldiğimizde iki araç vardı, şimdi yenileri eklendi. Bugün bu işlem gerçekleşecek.

Takipsizlik kararı 15 yıl sonra kaldırıldı. O gün cezaevinde neler oldu? Bununla ilgili şimdiye dek iki dalga halinde operasyon düzenlendi. İlk dalga operasyonda Kozinoğlu'nun kaldığı cezaevindeki gardiyanlar hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden biri firari, o kişinin Kozinoğlu koğuşunda acil butonuna bastığında radyonun sesini sonuna kadar açtığı ve duyulmasını engellediği yönünde iddialar vardı.

Hastaneye gidiş süreciyle ilgili iddialar vardı... İkinci dalga operasyonda da ambulans, cezaevinde görevli sağlık çalışanları, bir gazeteci ve kameraman 9 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Tüm bu belirsizlikler 15 yıl sonra raftan indirilen bu dosya dahilinde ortaya çıkarılmaya çalışılacak.

Feth-i kabir işleminde alınacak doku örnekleri üzerinde toksikolojik araştırma yapılacak."