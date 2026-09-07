Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde 11 cezaevi görevlisi için gözaltı kararı

Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili dosya geçtiğimiz günlerde raftan indirilerek yeniden açılmıştı.

Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre; Kozinoğlu öldüğü gün, sabah önce dış aldı, ardından koğuşuna geçti. Koğuşunda fenalaşan Kozinoğlu, yan koğuştakilere seslendi. Durum üzerine acil yardım butonuna basıldı.

Dosyaya giren kamera kayıtlarına göre; merkezi panoda uyarıyı gören bir gardiyan müdahale etmek yerine radyonun sesini açarak uyarı sesinin duyulmamasını sağladı.

Bir diğer iddiaya göre ise acil sağlık ekibinin bu sırada yemekte olduğu öne sürüldü. Diğer ekibin yaptığı ilk müdahale sonrası Kozinoğlu'nun hastaneye sevk edildiği belirtildi.