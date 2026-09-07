Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde 11 cezaevi görevlisi için gözaltı kararı
07.09.2026 08:37
Son Güncelleme: 07.09.2026 08:53
Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 11 cezaevi görevlisi hakkında gözaltı kararı verildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) eski yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin, Kozinoğlu'nun ölümü sırasında cezaevinde görev yaptığı öğrenildi.
Şüphelilerin 10'u gözaltına alınırken, birinin yurt dışında firari olduğu kaydedildi.
İFADESİNE KISA SÜRE KALA YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ
MİT'in eski bir yöneticisi olan Kaşif Kozinoğlu, 2011 yılında Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.
Kozinoğlu, ifadesine kısa bir süre kala tutukluluğunun sekizinci ayında 12 Kasım 2011 günü cezaevinde yaşamını yitirmişti.
Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni kalp krizi olarak açıklanmıştı.
Ancak zamanında ve doğru müdahale yapılıp yapılmadığı, zehirlenme iddiası tartışma konusu olmuştu.
"ALARM SESİ DUYULMASIN DİYE RADYONUN SESİNİ AÇTI"
Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili dosya geçtiğimiz günlerde raftan indirilerek yeniden açılmıştı.
Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre; Kozinoğlu öldüğü gün, sabah önce dış aldı, ardından koğuşuna geçti. Koğuşunda fenalaşan Kozinoğlu, yan koğuştakilere seslendi. Durum üzerine acil yardım butonuna basıldı.
Dosyaya giren kamera kayıtlarına göre; merkezi panoda uyarıyı gören bir gardiyan müdahale etmek yerine radyonun sesini açarak uyarı sesinin duyulmamasını sağladı.
Bir diğer iddiaya göre ise acil sağlık ekibinin bu sırada yemekte olduğu öne sürüldü. Diğer ekibin yaptığı ilk müdahale sonrası Kozinoğlu'nun hastaneye sevk edildiği belirtildi.
"YOL KENARINDA 10 DAKİKA BOYUNCA BEKLETİLDİ" İDDİASI
Dosyadaki iddialara göre, olay sırasında yemekte olan ekibin yetişmesi için ambulans yol kenarında 10 dakika boyunca bekletildi; ekip değişimi yapılıp hastaneye gidildi.
Kozinoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gardiyanlar ve sağlık ekibinin Kozinoğlu'nun cezaevinden hastaneye ulaştırılması sürecinde çelişkili ifadeleri de dosyaya girdi.
KAŞİF KOZİNOĞLU KİMDİR?
Eski MİT Dış Operasyonlar Dairesi Başkanı Kaşif Kozinoğlu, 1 Ağustos 1955 tarihinde dünyaya geldi. 1976 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun olan Kozinoğlu, 1980 yılında Özel Harp Dairesi'nde göreve başladı.
Kozinoğlu; 1995 yılına kadar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın Tim Komutanlığı'nda İstihbarat Subaylığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Eğitim Öğretim Grup Komutanlığı'nda görev yaptı.
Kozinoğlu, 1995 yılında Eğitim Öğretim Grup Komutanlığı'ndan kendi isteğiyle emekli olup, Millî İstihbarat Teşkilatı'na girdi.
Kaşif Kozinoğlu orduda özel harp dairesinde binbaşı rütbesiyle görev yaparken, Orta Asya'dan sorumluydu.
BİRÇOK BÖLGEDE GÖREV YAPTI
Suriye, Bosna-Hersek ve Afganistan'da da görev yapan Kozinoğlu; Eylül 2010'da Hakan Fidan'ın talimatıyla "Baş Müşavir" sıfatıyla Asya Bölgesi'ne atandı, bu tarihten itibaren de 5 defa yurt dışı görevine gönderildi.
Kaşif Kozinoğlu, sanık olduğu Ergenekon davalarında ifade vermesine kısa bir süre kala cezaevinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.
Kozinoğlu'nun ölümü şüpheli bulunmuş ve savcılar tarafından ölümü hakkında soruşturma başlatılmıştı.
Kozinoğlu’ndan alınan doku örneklerinde, boyama yöntemiyle yiyecek, içecek ya da kullandığı ilaçlardan kaynaklanan kimyasal etkileşimlerle zehir olup olmadığı araştırılmıştı.
Kozinoğlu'nun kesin ölüm raporunda kalp hastalığı nedeniyle ölümün gerçekleştiğine yer verilmişti.