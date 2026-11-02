Kasım ara tatili başlangıç ve bitiş tarihi. Okullar ne zaman kapanacak?
02.11.2026 08:37
Son Güncelleme: 02.11.2026 08:37
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sene başında yayımlanan 2026-2027 çalışma takvimiyle birlikte kasım ara tatili tarihi belli olmuştu. Kasım ayına girilmesiyle birlikte gözler o tarihlere çevrildi.
2026-2027 yılı ara tatil takvimi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanmıştı.
Okullardaki ders yoğunluğundan bir süre uzaklaşmak isteyen öğrenciler ise kasım ara tatilinin başlayacağı ve biteceği tarihleri merak etmeye başladı. Kasım ara tatili ne zaman başlayacak ve bitecek?
KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı ara tatil takvimi sonrasında kasım ara tatilinin başlayacağı tarih belli oldu.
Buna göre; Okullarda birinci dönem ara tatili, 16 Kasım Pazartesi başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
İlk ara tatilin hemen ardından ise gözler yarıyıl tatiline çevrilecek.
Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2027 Pazartesi başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma sona erecek.
İKİNCİ ARA TATİL TARİHİ
İkinci dönem ara tatili ise 8 Mart 2027 Pazartesi başlayıp, 12 Mart 2027 Cuma sona erecek.