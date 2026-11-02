Kasım ara tatili başlangıç ve bitiş tarihi. Okullar ne zaman kapanacak?

2026-2027 yılı ara tatil takvimi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanmıştı.

Okullardaki ders yoğunluğundan bir süre uzaklaşmak isteyen öğrenciler ise kasım ara tatilinin başlayacağı ve biteceği tarihleri merak etmeye başladı. Kasım ara tatili ne zaman başlayacak ve bitecek?