Kasım ara tatili ne zaman başlayacak? 2026-2027 ilk ara tatil başlangıç tarihi
04.11.2026 10:49
İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören milyonlarca öğrenci, eylül ayında başlayan yoğun ders maratonunun ardından ilk dinlenme molası olan kasım ara tatilini bekliyor.
2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk çeyreğini geride bırakmaya hazırlanan öğrenciler ve tatil planı yapacak veliler, kasım ara tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. MEB çalışma takvimiyle birlikte 1. dönem ara tatil tarihleri netleşti.
KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimine göre, birinci dönemin ilk ara tatili kasım ayının ikinci haftası uygulanacak.
Buna göre; İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrenciler için kasım ara tatili 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek.
YARIYIL VE İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
MEB takvimine göre; Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.
İkinci ara tatil ise 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.