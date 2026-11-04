Kasım ara tatili ne zaman başlayacak? 2026-2027 ilk ara tatil başlangıç tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimine göre, birinci dönemin ilk ara tatili kasım ayının ikinci haftası uygulanacak.

Buna göre; İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrenciler için kasım ara tatili 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek.