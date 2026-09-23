Kastamonu'da köy yangını: 10 ev küle döndü

Kendisinin de bağırarak komşuları ve çevredekileri uyandırdığını belirten Akdemir, “Evde yaşayan arkadaşa bakmaya gittim, o da evden çıkmıştı. Yangına ilk olarak biz müdahale ettik ama kontrol altına alamadık. Yangın evin çatı kısmındaki elektrik kontağından veya baca arasındaki kıvılcımdan mı çıktı, bilmiyoruz. Evde yangın çıkınca ahırı olan vatandaşlar hayvanları güvenli bir yere çıkardı. Herhangi bir can kaybımız yok.” dedi.