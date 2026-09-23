Kastamonu'da köy yangını. Alevler dört eve sıçradı, müdahale sürüyor
23.09.2026 08:56
Son Güncelleme: 23.09.2026 09:12
Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki köyde bir evde çıkan yangın diğer evlere sıçradı. Alevlere müdahale sürüyor.
Kastamonu’nun İnebolu ilçesine bağlı Deresökü köyünde iki katlı ahşap evde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın yanında bulunan dört eve daha sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine İnebolu ve Devrekani ilçelerinden itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
NTV canlı yayınına telefonla bağlanan İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Murat Kanber, yangının rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdüğünü aktardı.
Kanber, yangın nedeniyle ölen veya yaralanan olmadığını ve bölgede etkili olan kuvvetli rüzgarın söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediğini söyledi.
Ekipler, rüzgarın etkili olduğu köyde güçlükle yangına müdahale etmeye çalışıyor.