Kastamonu'da köy yangını. Alevler yedi eve sıçradı, müdahale sürüyor

Kastamonu’nun İnebolu ilçesine bağlı Deresökü köyünde iki katlı ahşap evde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, yanında bulunan yedi eve daha sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine İnebolu ve Devrekani ilçelerinden itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Alevlerin ormana sıçramaması için çaba gösteren ekipler, yangına müdahaleyi sürdürüyor.