Katil koca cinayeti itiraf etti. Kağıthane'deki vahşetten yeni ayrıntılar

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis kayıp olan Bedriye Karaçay’ı bulmak için harekete geçti. Evine giden polisleri kapıda karşılayan koca Volkan K. "Eşimle kavga etmiştik. O da bir taksi çağırarak evi terk etti. Şimdi nerede bilmiyorum." dedi. Polis Volkan K.’yı teknik ve fiziki takibe alırken, olayla ilgili güvenlik kameraları incelenmeye başladı.