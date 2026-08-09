Katil kocadan kan donduran ifade. "Bedriye'nin cesedini battaniyeye sarıp kayınvalidemle sohbet ettim"

İstanbul'da ortadan kaybolduktan sonra Ayazağa’da ormanlık alanda battaniyeye sarılı cesedi bulunan 24 yaşındaki Bedriye Karaçay'ın cinayeti itiraf eden eşinin ifadesi ortaya çıktı.

Olay, 21 Temmuz Salı günü saat 20.30 sıralarında Kağıthane ilçesi Telsizler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre üç çocuk annesi Bedriye Karaçay, iddiaya göre eşi Volkan Karaçay ile evde yaşadığı tartışmanın ardından ortadan kayboldu.

Yakınlarının kadından haber alamaması üzerine 23 Temmuz Perşembe günü Ümraniye’de polise başvuran Gökhan G. "Yengeme 2 gündür ulaşamıyorum. Onunla evli olan kardeşim sorunlu biri. Ona bir şeyler yapmış olabilir. Hayatından endişe ediyorum." diyerek şikayetçi oldu.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis haber alınamayan Bedriye Karaçay’ı bulmak için harekete geçti. Evine giden polisleri kapıda karşılayan Volkan Karaçay "Eşimle kavga etmiştik. O da bir taksi çağırarak evi terk etti. Şimdi nerede bilmiyorum." dedi. Polis Volkan Karaçay'ı teknik ve fiziki takibe alırken, olayla ilgili güvenlik kameraları da incelenmeye başladı.