Katilinin düğün fotoğrafını çekti, ormanda vahşice öldürüldü. Kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı

Buna göre, olayın baş şüphelisi Okan K.'nin, düğün fotoğrafını çektiği sırada tanıştığı Ferhat Açık'ın otomobilini ele geçirerek satmayı planladığı, şüphelilerin olaydan yaklaşık bir ay önce de Açık'ı kaçırmayı planladıkları ancak yanında başka bir kişinin bulunması nedeniyle eylemi gerçekleştiremedikleri öğrenildi.

Olay günü Esenyurt Meydanı'nda Ferhat Açık'ı gören şüphelilerin yeniden plan yaptığı, Okan K.'nin "Amcamın gelinlik mağazasında dış çekim var." bahanesiyle maktulü aradığı tespit edildi.

Bunun üzerine Beylikdüzü'ndeki evine giderek fotoğraf ekipmanlarını alan Açık'ın, şüphelilerin "Arabamız yok, bizi de alır mısın?" talebini kabul ettiği, evinin yakınındaki güvenlik kamerası bulunmayan bir noktadan 3 şüpheliyi aracına aldığı belirlendi.

Şüphelilerin Ferhat Açık'ı Arnavutköy'deki Sazlıbosna Barajı çevresine götürdüğü, piknik alanının kalabalık olması nedeniyle daha sonra ormanlık alana geçtikleri ortaya çıkarıldı.

Burada "Gelinlikçiye gitmeden önce birkaç fotoğrafımızı çeker misin?" diyerek maktulü araçtan indiren şüphelilerin, Açık'ı darbederek cep telefonunu aldığı, mobil bankacılık hesaplarından para transferi yapmaya çalıştıkları ancak hesapta para bulunmaması üzerine otomobili ele geçirmeye karar verdikleri saptandı.

Şüphelilerin, kimliğini sormaları üzerine yanında olmadığını söyleyen Açık'a ağabeyini aratarak kimliğini getirtmeye çalıştıkları, daha sonra da Okan K.'nin maktulün kimliğini ağabeyinden teslim aldığı, ardından Açık'ı çok sayıda bıçak darbesiyle öldürdükleri tespit edildi.