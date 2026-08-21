Kavurucu sıcak Türkiye'de. Sıcaklığın pik yapacağı tarih belli oldu, İstanbul 36 dereceleri görecek

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, sıcak hava dalgasıyla ilgili uyarılarda bulundu.

Geçen hafta ülkenin güney kesimlerinde devam eden yüksek sıcaklıklara işaret eden Tek, "40 derecelerin üzerine çıkan illerimiz vardı. Geçtiğimiz haftalarda biraz daha kuzeyden serin havayla birlikte özellikle kuzey bölgelerde sıcaklıklar düşmeye başlamıştı; ama bu haftadan itibaren, sıcaklıklar Kuzey Afrika ve Basra üzerinden gelen bir akış var." dedi.

Bu akışla birlikte sıcaklıklarda tekrar artışları gözlemediklerini ve ifade eden Tek, "Bu sıcak hava dalgası yarından itibaren pik noktaya çıkacak. Cumartesi, pazar, pazartesi ve salı ülke genelinde o yüksek sıcaklıkları gözlemliyor olacağız." değerlendirmesinde bulundu.