Kavurucu sıcak Türkiye'de. Sıcaklığın pik yapacağı tarih belli oldu, İstanbul 36 dereceleri görecek
21.08.2026 10:11
Türkiye, Afrika ve Basra'dan gelen sıcak havanın etkisinde. Uzmanlar, sıcak hava dalgası yarın pik yapacağını bildirip ülke genelinde yüksek sıcaklıkların gözlemleneceğini belirtti.
Afrika ve Basra üzerinden gelen sıcak hava dalgası, yurdun bütün kesiminde etkisini göstermeye başladı.
Sıcaklıkların gelecek günlerde daha da yükseleceği, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yükseleceğine dikkat çeken uzmanlar, özellikle kıyılarda sıcaklıkla birlikte nemin de artacağına vurgu yaptı.
YARINA DİKKAT!
Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, sıcak hava dalgasıyla ilgili uyarılarda bulundu.
Geçen hafta ülkenin güney kesimlerinde devam eden yüksek sıcaklıklara işaret eden Tek, "40 derecelerin üzerine çıkan illerimiz vardı. Geçtiğimiz haftalarda biraz daha kuzeyden serin havayla birlikte özellikle kuzey bölgelerde sıcaklıklar düşmeye başlamıştı; ama bu haftadan itibaren, sıcaklıklar Kuzey Afrika ve Basra üzerinden gelen bir akış var." dedi.
Bu akışla birlikte sıcaklıklarda tekrar artışları gözlemediklerini ve ifade eden Tek, "Bu sıcak hava dalgası yarından itibaren pik noktaya çıkacak. Cumartesi, pazar, pazartesi ve salı ülke genelinde o yüksek sıcaklıkları gözlemliyor olacağız." değerlendirmesinde bulundu.
EN UZUN SÜREN SICAK HAVA DALGASI OLACAK
Güneydoğu Anadolu'da 40-42 derecelerde seyreden sıcaklıkların yeni akışlar beraber 45 derecelere çıkacağının altını çizen Tek, şöyle devam etti:
"İstanbul’da da yine 32-33 dereceleri göreceğiz ama İstanbul için şunu söyleyebiliriz ki 32-33 derecelik sıcaklık aslında İstanbul için bir ortalama değer. Bazı ilçelerimizde bu sıcaklık 35-36 derecelere kadar çıkacak."
Yaz boyunca etkili olan sıcak hava dalgalarından daha uzun soluklu olacağına işaret eden Tek, "Bu, ülkemiz için önümüzdeki günlerde oluşacak en yüksek ve süre açısından en uzun sıcak hava dalgası olacak. 2026’nın aslında en sıcak dönemi olacak diyebiliriz." dedi.
"BAĞIL NEM YÜZDE 60-70'E ULAŞMIŞ OLACAK"
Tek, sıcaklıkla beraber bağıl nemin aynı anda ölçüldüğü zamanlara da bakılması gerektiğine dikkat çekti.
"Bazı bölgelerimizde bağıl nem değerleri yüzde 60-70’lere ulaşmış vaziyette. Bu da hissedilen sıcaklığı 32-33 derecelere kadar çıkartıyor." diye konuşan Tek, uyarını şöyle sürdürdü:
“Ağustos’un son periyodunda bir sıcak hava dalgasının etkisinde kaldık. Eylül, ekim aylarında sıcaklıklar yine ortalamaların üzerinde devam edecek gözüküyor. Eylül ayına baktığımızda da sıcakların ortalamaların üzerinde devam etmesi, yaz mevsiminin biraz daha uzayacağını bizlere gösteriyor. Eylül ve ekim aylarında ortalamaların üzerinde sıcaklıklar var."