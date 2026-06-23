Kavurucu sıcaklar başlıyor. Sıcaklık güneşin altında 45 dereceyi bulacak

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, sıcaklıkların bir kademe daha artacağını dile getirip "Marmara, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'da sıcaklık 2-3 derece artış gösterecek. Rüzgarlar da poyraz ve karayel yönünden eserek serinlik verecek." dedi.

İstanbul ve Ankara'da sıcaklıkların 30 derece civarında olacağını bildiren Çalışkan, "Gölgede İzmir 34, Aydın 36 derece, güneşin altında ise 45 dereceyi görür." diye konuştu.