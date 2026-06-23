Kavurucu sıcaklar başlıyor. Sıcaklık güneşin altında 45 dereceyi bulacak
23.06.2026 08:09
Bu hafta sıcaklıklar bir kademe daha artıyor. Özellikle batı bölgelerindeki birçok ilde sıcaklık 30 derecenin üzerinde olacak. Uzmanlar, havanın kuru olmasından dolayı perşembe gününe kadar da orman yangınlarına karşı uyarıda bulundu.
Başta batı bölgelerinde olmak üzere yurt genelinde hava sıcaklığı artıyor.
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, sıcaklıkların bir kademe daha artacağını dile getirip "Marmara, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'da sıcaklık 2-3 derece artış gösterecek. Rüzgarlar da poyraz ve karayel yönünden eserek serinlik verecek." dedi.
İstanbul ve Ankara'da sıcaklıkların 30 derece civarında olacağını bildiren Çalışkan, "Gölgede İzmir 34, Aydın 36 derece, güneşin altında ise 45 dereceyi görür." diye konuştu.
ORMAN YANGINLARINA KARŞI UYARI
Antalya'da bugün ve yarın rüzgarın kuru eseceğini bildiren Çalışkan, "Orman yangınlarına karşı dikkatli olmak gerekiyor. Perşembeden sonra hava tekrar serinleyecek." ifadelerini kullandı.
Çalışkan, bugünden itibaren Erzincan, Van, Sivas, Erzurum ve Adana'da gök gürültülü yağışların yağacağını dile getirip Doğu Karadeniz'de hafat sonuna doğru yağışlı havaların etkili olacağını ifade etti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) de kuvvetli rüzgara ve toz taşınımına ilişkin uyarıda bulundu.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Güneydoğu Anadolu’nun batısında kuzey ve kuzeybatı, doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.