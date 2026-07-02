Kavurucu sıcaklara ara. Tarih verildi, sıcaklık düşecek gök gürültülü sağanak geliyor

Ankara'da bugün ve yarın yağış beklenmediğini kaydeden Tekin, "Hava parçalı ve az bulutlu olacak. Hafta sonu başkentte yağışı göreceğiz." dedi.

Tekin, hava sıcaklığının Ankara'da yarın 36, cuma 34, cumartesi 33 ve pazar günü 28 derece olacağını söyledi.

İstanbul'da havanın bugün ve yarın az bulutlu ve güneşli olacağını anlatan Tekin, "Yağış beklemiyoruz. İstanbul'da yine hafta sonu yağışlar kendini gösterecek. Hava sıcaklığı pazar günü 28 dereceye kadar düşecek." diye konuştu.

Tekin, İzmir'de ise 2 gün boyunca yağış beklenmediğini, cumartesi kuzey ve iç kesimlerinde yağış görüleceğini ifade ederek, "Pazar günü parçalı az bulutlu olacak. Hava sıcaklığı İzmir'de önümüzdeki 4 gün boyunca 34 ile 35 derece arasında değişecek." açıklamasında bulundu.