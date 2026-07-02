Kavurucu sıcaklara ara. Tarih verildi, sıcaklık düşecek gök gürültülü sağanak geliyor
02.07.2026 09:23
Yurtta Avrupa sıcakları etkili olurken hafta sonu için sevindirici haber geldi. Sıcaklık düşecek ve yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Türkiye'de sıcak hava dalgası etkili olmaya devam ediyor.
Dün, İstanbul yaz mevsiminin en sıcak gününü yaşadı. Kentte öğle saatlerinde hissedilen sıcaklık 40 dereceye kadar çıktı.
YAĞIŞ GELİYOR
Sıcak hava bugün ve cuma günü de etkisini sürdürecek ancak hafta sonu yağmur geliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, İstanbul'da bugün ve yarın da hava sıcaklığı 32 derece. Ancak, hafta sonu Balkanlar'dan gelen yağış hava ile sıcaklık değerlerinde düşüş yaşanacak.
YAĞIŞ NERELERDE ETKİLİ OLACAK?
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurt genelinde bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.
Bugün ve yarın yurdun büyük bölümünün parçalı ve az bulutlu havanın etkisi altında kalacağını söyleyen Tekin, hafta sonu ise yurdun büyük bölümünde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak beklendiğini belirtti.
Tekin, bugün Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Bilecik, Kütahya ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yağış beklendiğini ifade etti.
Cuma günü ise Trakya, Akdeniz'in ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Osmaniye, Hatay ve Yozgat çevrelerinde yağış görüleceğini bildiren Tekin, şunları kaydetti:
“Hafta sonu ise ülkemizin büyük bölümü yağışlı havanın etkisi altında kalacak. Cumartesi günü Marmara, Kuzey Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yağış görülürken, pazar günü Trakya, Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu dışında tüm yurtta yağışlı hava kendini gösterecek.”
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?
Ankara'da bugün ve yarın yağış beklenmediğini kaydeden Tekin, "Hava parçalı ve az bulutlu olacak. Hafta sonu başkentte yağışı göreceğiz." dedi.
Tekin, hava sıcaklığının Ankara'da yarın 36, cuma 34, cumartesi 33 ve pazar günü 28 derece olacağını söyledi.
İstanbul'da havanın bugün ve yarın az bulutlu ve güneşli olacağını anlatan Tekin, "Yağış beklemiyoruz. İstanbul'da yine hafta sonu yağışlar kendini gösterecek. Hava sıcaklığı pazar günü 28 dereceye kadar düşecek." diye konuştu.
Tekin, İzmir'de ise 2 gün boyunca yağış beklenmediğini, cumartesi kuzey ve iç kesimlerinde yağış görüleceğini ifade ederek, "Pazar günü parçalı az bulutlu olacak. Hava sıcaklığı İzmir'de önümüzdeki 4 gün boyunca 34 ile 35 derece arasında değişecek." açıklamasında bulundu.