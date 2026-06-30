Kavurucu sıcaklara dikkat! Uzmanlardan uyarı. "Mecbur olmayan dışarı çıkmasın"
30.06.2026 05:28
Son Güncelleme: 30.06.2026 05:36
Avrupa'da ölümlere neden olan sıcak hava dalgası Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Sıcaklık 5 ila 7 derece yükselecek. Özellikle yaşlılar, kalp ve damar rahatsızlığı olanların daha dikkatli olması gerekiyor.
Avrupa'da ölümlere neden olan sıcak hava dalgası Türkiye'ye geldi. Haftabaşı ile birlikte birçok ilde sıcaklık arttı. Hissedilen sıcaklığın yer yer 50 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, bugünden itibaren sıcaklıkların İstanbul, Batı Karadeniz, İç Anadolu'da 35- 36 dereceye kadar çıkacağını söyledi. Çalışkan, “Akdeniz'de hissedilen sıcaklık 40 derecenin üzerinde olacak. Güneydoğu'da 45 dereceye yaklaşacak. Bunlar gölgede hissedilen, asfalttaysanız ya da aracın içindeyseniz 60 dereye kadar çıkacak.” dedi.
UZMANLARDAN UYARI: MECBUR OLMAYAN DIŞARI ÇIKMASIN
Uzmanlar özellikle de kronik rahatsızlığı olanları uyarıyor. Çok gerekmedikçe dışarı çıkılmamalı ayrıca sıvı tüketimine de dikkat edilmeli. NTV yayınına bağlanan Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Sena Sert Şekerci, “Kalp hastalığı olan kişilerde kaybettiği sıvı göz önüne alınarak bol bol sıvı ve mineral takviyesi sağlamamız gerekiyor. Hastalarda sıvı kaybı kalp duvarlarının üzerindeki yükün artmasına neden oluyor. Özellikle halihazırda kalp yetmezliği olduğunu bildiğimiz hastalarda ciddi bir kalbe iş yükü getiriyor. ” diye konuştu.
Sıcak havanın neden olduğu diğer bir tehlike de orman yangını. Riskin yüksek olduğu Çanakkale, Edirne ve Kıyı Ege’de risk olduğu belirtiliyor.
İSTANBUL GÖLGEDE 34 DERECE
İstanbul bugün gölgede 34 derece ve poyraz sert esecek. Ankara 33, İzmir ve Bursa 36, Antalya 37 derece. Yarın ise hava daha da sıcak olacak.