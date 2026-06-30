Kavurucu sıcaklara dikkat! Uzmanlardan uyarı. "Mecbur olmayan dışarı çıkmasın"

Uzmanlar özellikle de kronik rahatsızlığı olanları uyarıyor. Çok gerekmedikçe dışarı çıkılmamalı ayrıca sıvı tüketimine de dikkat edilmeli. NTV yayınına bağlanan Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Sena Sert Şekerci, “Kalp hastalığı olan kişilerde kaybettiği sıvı göz önüne alınarak bol bol sıvı ve mineral takviyesi sağlamamız gerekiyor. Hastalarda sıvı kaybı kalp duvarlarının üzerindeki yükün artmasına neden oluyor. Özellikle halihazırda kalp yetmezliği olduğunu bildiğimiz hastalarda ciddi bir kalbe iş yükü getiriyor. ” diye konuştu.