Kaybolan Büşra bebek olayında korkunç iddia. Anne de gözaltına alındı
13.09.2026 17:54
Sivas'ta 11 aylık bebeğin kaybolmasıyla ilgili olayda anne de gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.
Sivas'ın Divriği ilçesinde kayıp 11 aylık Büşra Balıkçı’nın annesi Elif Balıkçı da gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında annenin de ayrıntılı olarak ifadesinin alınacağı öğrenildi. Elif Balıkçı ile birlikte gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.
Şüpheliler için ek gözaltı süresi istendiği, adliyeye sevk işlemlerinin yarın gerçekleştirileceği bildirildi.
BEBEK PARA KARŞILIĞI VERİLDİ İDDİASI
Olay, 10 Eylül'de, Divriği ilçesi Göndüren köyünde meydana geldi.
Diyarbakır'dan mevsimlik işçi olarak geldiği köyde, hayvancılıkla uğraşan Elif Balıkçı (27), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, 11 aylık bebeği Büşra'yı yaşadıkları çadırda bulamadığı ihbarında bulundu.
Bunun üzerine AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Bebeğin bulunması için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara AFAD, komando ve jandarma ekipleri katıldı, yapay zeka destekli insansız hava aracı ve iz takip köpeği de kullanıldı.
Olaya ilişkin soruşturma kapsamında bebeğin ailesi tarafından para karşılığında başka bir kişiye verildiği iddiası üzerine 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürerken, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi. Bebeğin bulunması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
ANNENİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Sivas'ın Divriği ilçesinde kaybolan 11 aylık Büşra Balıkçı’nın annesi Elif Balıkçı’nın jandarmada ifadesi alındı.
Balıkçı ifadesinde, 10 Ağustos akşamı, 11 aylık kızı Büşra çadırda uyurken bölgeye beyaz renkli bir aracın geldiğini söyledi. Araçtan inen 2 kişiden birinin çadıra girerek çocuğu alıp gittiklerini itiraf etti.
Elif Balıkçı, kızı Büşra’nın aslında babası Y.B. tarafından bu kişilere verildiğini belirtti.
Ayrıca çadırlar bölgesinde kalan K.D., Ö.B., R.B. ve M.R.B. isimli kişilerin de bu duruma şahit olduğunu ve ‘kayıp’ iddiasının tamamen bir kurgudan ibaret olduğunu dile getirdi.