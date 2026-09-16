Kayıp Büşra bebek soruşturmasında yeni gelişme

Anne Elif Balıkçı ilk ifadesinde iki kişinin beyaz bir araçla gelerek bebeği kaçırdığını öne sürdü, ardından eşi Yusuf Balıkçı'nın bebeği para karşılığı sattığını iddia etti.

Balıkçı, son olarak ise eşinin bebeği öldürerek çadırların 1-2 kilometre uzağındaki araziye bıraktığını söyledi. Baba Yusuf Balıkçı ise suçlamaları reddetti.

Yer gösterme işlemi için jandarma ekiplerince İncedere Yaylası'na götürülen annenin, bebeğin öldürülerek bırakıldığını öne sürdüğü bölgede yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.