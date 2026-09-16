Kayıp Büşra bebek soruşturmasında yeni gelişme
16.09.2026 14:19
Son Güncelleme: 16.09.2026 14:25
Sivas'ta 11 aylık Büşra bebeğin kaybolmasıyla ilgili soruşturma sürerken anne, baba, akraba ve köylülerin de aralarında olduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Sivas'ta 6 gündür kendisinden haber alınamayan 11 aylık Büşra bebek için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.
Divriği Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmayla birlikte gözaltında bulunan baba Yusuf Balıkçı ve anne Elif Balıkçı ile akrabaları M.R.B. (60), R.B. (45), İ.B, M.D, M.B, çadırlar bölgesinde kalan K.D. (50), Ö.B. (19) ve A.Ç. hakkında yeni gelişme yaşandı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri tamamlanarak güvenlik önlemleri altında Divriği Adliyesi'ne getirildi. Zanlılardan A.Ç. jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürüyor.
ANNENİN ÇELİŞKİLİ İFADELERİ
Göndüren köyü İncedere Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Elif Balıkçı, 10 Eylül'de bebeği Büşra Balıkçı'yı yaşadıkları çadırda bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ihbar üzerine köye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edilmişti.
AFAD, komando ve jandarma ekipleri, yapay zeka destekli insansız hava aracı ve iz takip köpeğinin desteğiyle kayıp bebeği arama çalışması başlatmıştı.
Soruşturma ve arama çalışmaları sürerken gözaltına alınan anne Elif Balıkçı'nın çelişkili ifadeleri dikkat çekmişti.
Anne Elif Balıkçı ilk ifadesinde iki kişinin beyaz bir araçla gelerek bebeği kaçırdığını öne sürdü, ardından eşi Yusuf Balıkçı'nın bebeği para karşılığı sattığını iddia etti.
Balıkçı, son olarak ise eşinin bebeği öldürerek çadırların 1-2 kilometre uzağındaki araziye bıraktığını söyledi. Baba Yusuf Balıkçı ise suçlamaları reddetti.
Yer gösterme işlemi için jandarma ekiplerince İncedere Yaylası'na götürülen annenin, bebeğin öldürülerek bırakıldığını öne sürdüğü bölgede yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.