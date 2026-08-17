Kayseri’de kadın cinayeti: Otelin 5’inci katından aşağı attı

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. N.C.Ş. de polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, ekipler odada ve Selin Gökhan’ın bulunduğu asma katta incelemede bulundu.