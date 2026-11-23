Mezarın Romalılar tarafından yapıldığını belirten Ötegen, "Mezarın bulunduğu yer ırmaktan yaklaşık 1 kilometre yukarıda. Dünyanın ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinde mantar kayalar var. Şu anda jeolojik miras literatürüne yeni bir şey kazandırdığımızı düşünüyoruz. Çünkü jeolojik mirasta mantar kaya dünyanın her yerinde mevcut ama üzerinde bir mezarın olması bu kayaya ayrı bir özellik katıyor. Bu nedenle mantar kaya ve üzerindeki mezar ayrı bir önem arz ediyor" dedi.

"TEKNE MEZARIN VE MANTAR KAYANIN ARAŞTIRILMASI GEREKİYOR'‘

Akademik çevrenin yapıda araştırma yapması gerektiğini vurgulayan Ötegen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tekne mezar yapısı Roma dönemine, yani yaklaşık 2 bin yıl öncesine dayanıyor ancak mantar kayanın oluşumu çok eski çağlara uzanıyor. Burasının tescilli yapı olarak korunma altına alınmasını talep ediyoruz. Tanıtılması bakımından öncelikle akademik çevrenin burada araştırma yapması gerekiyor. Uzmanlar buradaki rakımı tespit etti. Akademik olarak önce tekne mezarın, sonrasında mantar kayanın araştırılması lazım. Normalde tekne mezarların üzerinde kapak vardır ama buradaki mezarın üzeri açılmış."

Mezarla ilgili başvuru üzerine ilgili kurumların bölgede inceleme yapması bekleniyor.