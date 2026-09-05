Kayseri'de Türkiye Kültür Yolu Festivali heyecanı başladı

Festival açılışında konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin şehrin tarihi ve kültürel değerlerinin daha geniş kitlelere tanıtılmasına önemli katkı sağlayacağını belirterek, “Kayseri’miz, 5-13 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali ile kültür ve sanatın buluşma noktalarından biri olacak. Kadim tarihimizden güçlü kültürel mirasımıza, sanatımızdan gastronomimize kadar Kayseri’mizin sahip olduğu tüm değerleri ülkemizden ve dünyanın farklı noktalarından gelecek misafirlerimizle buluşturacağız.” dedi.

Festivalin şehre ayrı bir renk ve hareketlilik katacağına inandığını ifade eden Çiçek, “Şehrimizin tarihi ve kültürel zenginliklerini daha geniş kitlelere tanıtacak bu önemli festivalin Kayseri’mize ayrı bir renk ve hareketlilik katacağına inanıyorum. Tüm hemşehrilerimizi ve Kayseri’yi keşfetmek isteyen misafirlerimizi Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.