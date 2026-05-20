Işıl Öykü Dinç'in ailesine "Davadan vazgeçin" mesajları. Tehdit edilen babaanne yoğun bakımda
20.05.2026 12:25
Son Güncelleme: 20.05.2026 12:38
İstanbul'da Pendik sahil yolunda otomobil çarpması sonucu ölen 15 yaşındaki Işıl Öykü Dinç'in ailesi, kazadan bir yıl sonra şikayetten vazgeçmeleri için tehditlerle mücadele ediyor. Haber: İlkay Dikici
İstanbul'da Işıl Öykü Dinç'in (15) ölümüne neden olan ve tutuksuz yargılanan otomobil sürücüsü Ö.F.B.'nin (26) "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi isteniyor.
Bir otomobilin çarpması sonucu kızları Işıl Öykü Dinç'i kaybeden aile, kazadan bir yıl sonra da şikayetten vazgeçmeleri için tehditlerle karşı karşıya kaldı.
Işıl'ın babaannesi bu tehditler nedeniyle hastaneye kaldırılırken tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.
TEHDİTLERDEN SONRA BABAANNE YOĞUN BAKIMDA
Acılı ailenin kızını hayattan koparan kazayla ilgili adalet mücadelesi sürüyor.
NTV'ye açıklamalarda bulunan Dinç ailesi, tehditlerin devam ettiğini dile getirdi. Anne Özlem Dinç, kayınvalidesinin tehdit telefonlarından sonra beynine pıhtı attığını ve yoğun bakımda yaşam savaşı verdiğini dile getirdi.
Dinç, "Kayınvalideme gecenin 2'sinde telefon açıp 'Davadan geri çekileceksiniz. Kapatmazsanız sizi o kızın yanına gömeceğiz.' diyorlar. Yatalak kadına bunu söylüyorlar." dedi.
"MOBESE NEDEN SAKLANIYOR?"
Davaların adil ve şeffaf şekilde yürütülmesini istediklerini dile getiren acılı aile, "Kaybettiğim, kaybettiklerimiz bir eşya değil. Bu bir canın davası, çocuğun davası. Benim kızım toprağın altında yatıyor." diye konuştu.
"MOBESE neden saklanıyor." diyerek tepkisini dile getiren aile, "Kızımız kusurluysa koyun önümüze MOBESE'yi, dava sürecine bakalım." ifadelerini kullandı.
Dinç ailesi savcının bir günde iddianame hazırlamasına ve üç günde üç savcının değişmesine tepki gösterdi.
NE OLMUŞTU?
Kaza, Pendik ilçesi Kaynarca Mahallesi Erol Kaya Caddesi Tuzla istikametinde 18 Mayıs'ta meydana gelmişti.
Otomobil sürücüsü Ö.F.B. yolun karşısına geçmek isteyen Işıl Öykü Dinç'e çarpmış ve ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti. Ancak yapılan müdahalelere rağmen Dinç olay yerinde hayatını kaybetmişti.
İDDİANAMEDEN AYRINTILAR
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu iddianame hazırlandı.
Hazırlanan iddianamede, çarpma sonucu Dinç'in olay yerinde yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Kaza tespit tutanağında, sürücüye kusur atfedildiği vurgulanan iddianamede sürücü hakkında yeterli delil ve şüpheye ulaşıldığı iddia edildi.
"NE OLDUĞUNU ANLAMADIM"
Ö.F.B. savcılık ifadesinde olay günü sahil yolunda nişanlısı ile seyır halindeyken yeşil ışık yandığı için yoluna devam ettiğini ve trafik ışıklarına geldiğinde bir ses duyduğunu iddia etti.
Şüpheli, "İndikten sonra bir kişiye çarptığımı gördüm. Kendisi kör noktamda kaldığı için kendisini görmedim. Kazanın etkisi ile tam olarak hatırlamamakla birlikte hız limitine uygun şekilde aracımı kullanıyordum." iddiasında bulunmuştu.
İDDİANAME İNCELENDİ TAHLİYE EDİLDİ
İddianameyi inceleyen mahkeme heyeti, cezanın alt ve üst sınırı, suç vasfının sanık lehine değişme ihtimali ölçülük ilkesi ve tutukluluktan sağlanacak faydanın adli kontrol şartı ile mümkün olacağı gözetilerek sanığın tahliyesine karar vermişti.
Sürücü hakkında, yurt dışına çıkış yasağı ve haftanın belirli günleri imza atma şartı ile adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.
19 Mayıs'ta tutuklanan sürücü 21 Mayıs günü tahliye edilmişti.
Bir sonraki duruşma 11 Eylül'de görülecek.