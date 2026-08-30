Kazdağı Milli Parkı'nda orman yangını

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Edremit ilçesi Kızılkeçili Mahallesi orman dışı alanda çıkarak Kazdağı Milli Parkı'ndaki ormanlık alana sirayet eden yangına, Orman Bölge Müdürlüğümüzün kara ve hava ekiplerince etkin bir şekilde müdahale edilmektedir." denildi.