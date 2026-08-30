Kazdağı Milli Parkı'ndaki orman yangını kontrol altında
30.08.2026 13:14
Son Güncelleme: 30.08.2026 14:13
Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytinlikte çıkan ve Kazdağı Milli Parkı'ndaki ormana sıçrayan yangın bir saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.
Balıkesir Edremit'in Kızılkeçili Mahallesi'ndeki orman dışı alanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.
Alevler rüzgarın ve kuru otların etkisiyle kısa sürede yayılarak yakındaki Kazdağı Milli Parkı Hasan Boğuldu Göleti mevkisindeki ormana sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına; 6 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 70 personel ile müdahale edildi.
Alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle bir saatte kontrol altına alındı.