Keçiören Belediyesi'nde uyuşturucu testi yapıldı: 171 kişi pozitif çıktı
02.09.2026 15:52
Son Güncelleme: 02.09.2026 15:53
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Keçiören Belediyesi'nde 171 kişinin uyuşturucu testinin pozitif çıkması üzerine soruşturma başlattı.
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, belediye çalışanlarına uyuşturucu testi yaptırdı. İlk taramalarda 171 personelin test sonucu pozitif çıktı.
Testi pozitif çıkan 171 kişiden 42'sinin daha sonra yapılan testlerinde sonuçların negatif olduğu bildirildi.
129 ŞÜPHELİ HAKKINDA SORUŞTURMA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı pozitif sonuçlara ilişkin harekete geçti.
Başsavcılık; test sonuçları pozitif çıkan veya uyuşturucu kullandığı tespit edilecek kişiler hakkında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem yapılmasını istedi.
Ayrıca şüpheliler için kan, kıl ve idrar örneklerinin alınması yönünde talimat verdi. Karar doğrultusunda, 129 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.