Keçiören Belediyesi'nde uyuşturucu testi yapıldı: 171 kişi pozitif çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı pozitif sonuçlara ilişkin harekete geçti.

Başsavcılık; test sonuçları pozitif çıkan veya uyuşturucu kullandığı tespit edilecek kişiler hakkında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem yapılmasını istedi.