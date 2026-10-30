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Kedileri beslemeyince acı gerçek ortaya çıktı

30.10.2026 10:00

DHA

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İstanbul'da bir kişi komşusunun hep baktığı kedilerle ilgilenmediğini fark edince durumdan şüphelendi. Polis ve itfaiyenin girdiği evde adamın cansız bedeni bulundu.

Kedileri beslemeyince acı gerçek ortaya çıktı
DHA

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

 

Olay, 12 Ağustos Çarşamba günü saat 19.00 sıralarında Nurtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Elmas Ö., komşusu Nihat Aydınlar'ın kedilerinin birkaç gündür balkonda kaldığını fark etti.

 

Normalde kedileriyle ilgilenen Aydınlar'ı da göremeyen Elmas Ö., durumdan şüphelenerek hayatından endişe ettiği komşusu için ihbarda bulundu. Bunun üzerine eve polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ÜVEY AĞABEYİ BEŞ GÜNDÜR GÖRMEDİĞİNİ SÖYLEDİ 1
DHA

ÜVEY AĞABEYİ BEŞ GÜNDÜR GÖRMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Polis, aynı binada oturan Aydınlar'ın üvey ağabeyi Nüsret A. ile görüştü. Nüsret A., kardeşini yaklaşık beş gündür görmediğini, genellikle haftada bir kez kapıda karşılaştıklarını ve aralarında herhangi bir husumet bulunmadığını söyledi.

 

Aydınlar'ın evde yaklaşık 10 yıldır yalnız yaşadığını belirten Nusret A., kardeşinin bildiği herhangi bir hastalığının bulunmadığını da anlattı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU 2
DHA

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Dairenin kapısının kapalı olması üzerine itfaiye ekiplerinin yardımıyla eve giren polis, kanepede tanınmayacak halde bulunan bir kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Ölen kişinin evde yaşayan Nihat Aydınlar olduğu kimlik bilgilerinden belirlendi.

 

Belediye tabibinin yaptığı incelemede Aydınlar'ın ölümü şüpheli bulunurken, vücudunda görünür darp izine rastlanmadı.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONRASI NETLEŞECEK 3
DHA

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONRASI NETLEŞECEK

Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmalarının ardından Aydınlar'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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