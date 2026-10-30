Kedileri beslemeyince acı gerçek ortaya çıktı

Polis, aynı binada oturan Aydınlar'ın üvey ağabeyi Nüsret A. ile görüştü. Nüsret A., kardeşini yaklaşık beş gündür görmediğini, genellikle haftada bir kez kapıda karşılaştıklarını ve aralarında herhangi bir husumet bulunmadığını söyledi.

Aydınlar'ın evde yaklaşık 10 yıldır yalnız yaşadığını belirten Nusret A., kardeşinin bildiği herhangi bir hastalığının bulunmadığını da anlattı.