Kedileri beslemeyince acı gerçek ortaya çıktı
30.10.2026 10:00
İstanbul'da bir kişi komşusunun hep baktığı kedilerle ilgilenmediğini fark edince durumdan şüphelendi. Polis ve itfaiyenin girdiği evde adamın cansız bedeni bulundu.
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Olay, 12 Ağustos Çarşamba günü saat 19.00 sıralarında Nurtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Elmas Ö., komşusu Nihat Aydınlar'ın kedilerinin birkaç gündür balkonda kaldığını fark etti.
Normalde kedileriyle ilgilenen Aydınlar'ı da göremeyen Elmas Ö., durumdan şüphelenerek hayatından endişe ettiği komşusu için ihbarda bulundu. Bunun üzerine eve polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
ÜVEY AĞABEYİ BEŞ GÜNDÜR GÖRMEDİĞİNİ SÖYLEDİ
Polis, aynı binada oturan Aydınlar'ın üvey ağabeyi Nüsret A. ile görüştü. Nüsret A., kardeşini yaklaşık beş gündür görmediğini, genellikle haftada bir kez kapıda karşılaştıklarını ve aralarında herhangi bir husumet bulunmadığını söyledi.
Aydınlar'ın evde yaklaşık 10 yıldır yalnız yaşadığını belirten Nusret A., kardeşinin bildiği herhangi bir hastalığının bulunmadığını da anlattı.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Dairenin kapısının kapalı olması üzerine itfaiye ekiplerinin yardımıyla eve giren polis, kanepede tanınmayacak halde bulunan bir kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Ölen kişinin evde yaşayan Nihat Aydınlar olduğu kimlik bilgilerinden belirlendi.
Belediye tabibinin yaptığı incelemede Aydınlar'ın ölümü şüpheli bulunurken, vücudunda görünür darp izine rastlanmadı.
ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONRASI NETLEŞECEK
Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmalarının ardından Aydınlar'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.