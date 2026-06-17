Kene vakaları yağışla orantılı mı? Bir ayda keneden 5 ölüm
17.06.2026 16:38
Sivas'ta son bir ayda kene ısırması nedeniyle 5 kişi hayatını kaybederken bazı hastaların ise tedavisi sürüyor. Uzmanlar, bu yıl fazla yağışlardan dolayı vakalarda da bir artış olabileceğini söylüyor.
Yazın gelmesiyle birlikte kene vakaları da sık görülmeye başlandı.
Sivas'taki tablo ise endişe verici.
Kentte bu yıl Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle 26 kişi tedavi gördü.
Bunlardan 5'i bir ay içinde hayatını kaybetti. 9 kişinin tedavisi ise devam ediyor.
YAĞIŞLARIN ETKİSİ VAR MI?
Uzmanlar, bu yıl fazla yağışlardan dolayı kene sayısında artış olduğunu, bunun da vakalara yansıyabileceğini söyledi.
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bu yıl fazla yağışlardan dolayı KKKA hastalığında artış olabileceği yönünde bir görüş olduğunu söyleyen Prof. Dr. Tamer, hastane ve klinik olarak her türlü önlemi aldıklarını vurguladı.
Doğan, "Bu oran geçen yıllardaki hasta sayısıyla paralel gidiyor. Şu anda ciddi bir artış yok ama önümüzdeki günlerde artış olup olmayacağını göreceğiz." dedi.
"KAPALI VE AÇIK RENKLİ GİYSİ GİYİN"
Doğan, hasta sayısında artma riskine karşı 20 yataklı enfeksiyon kliniğinin yanında 10 yataklı rezerv servisi, anestezi yoğun bakım servisinde ise 4 yoğun bakım odasını hazır tuttuklarını söyledi.
Vatandaşlara otların çok olduğu yerlere gitmemeleri tavsiyesinde bulunan Doğan, "Gittikleri zaman da pantolonun paçalarını çorapların içine koymalarını, daha kapalı kıyafetler giymelerini ve kenenin fark edilmesini sağlayacak açık renk giysi tercih etmelerini öneriyoruz. Eve geldikten sonra da özelikle koltuk altlarını, kasık bölgelerini, dizin arka kısmındaki yerleri mutlaka kontrol etmelerini tavsiye ediyoruz." ifadesini kullandı.