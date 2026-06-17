Kene vakaları yağışla orantılı mı? Bir ayda keneden 5 ölüm

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu yıl fazla yağışlardan dolayı KKKA hastalığında artış olabileceği yönünde bir görüş olduğunu söyleyen Prof. Dr. Tamer, hastane ve klinik olarak her türlü önlemi aldıklarını vurguladı.

Doğan, "Bu oran geçen yıllardaki hasta sayısıyla paralel gidiyor. Şu anda ciddi bir artış yok ama önümüzdeki günlerde artış olup olmayacağını göreceğiz." dedi.