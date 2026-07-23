Keneden bir ölüm daha. Bu yıl 11'inci ölüm gerçekleşti, 12 vaka daha var

Tokat'ın Almus ilçesinde yaşayan Şehriban Öztürk'e, bir hafta önce kene tutundu. Bir süre sonra rahatsızlanan Öztürk, yakınları tarafından Almus Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Burada durumu ağırlaşan Öztürk, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.