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Keneden bir ölüm daha. Bu yıl 11'inci ölüm gerçekleşti, 12 vaka daha var

23.07.2026 10:21

AA, DHA

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Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören 72 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi. Kentte 12 vaka daha bulunuyor.

Keneden bir ölüm daha. Bu yıl 11'inci ölüm gerçekleşti, 12 vaka daha var
DHA

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı nedeniyle bir ölüm daha yaşandı.

Keneden bir ölüm daha. Bu yıl 11'inci ölüm gerçekleşti, 12 vaka daha var 1
DHA

Tokat'ın Almus ilçesinde yaşayan Şehriban Öztürk'e, bir hafta önce kene tutundu. Bir süre sonra rahatsızlanan Öztürk, yakınları tarafından Almus Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

 

Burada durumu ağırlaşan Öztürk, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Keneden bir ölüm daha. Bu yıl 11'inci ölüm gerçekleşti, 12 vaka daha var 2
DHA

KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Öztürk, yaşamını yitirdi.

 

Yakınları tarafından hastane morgundan teslim alınan Öztürk'ün cenazesi defnedilmek üzere köyüne götürüldü.

11 KİŞİ ÖLDÜ, 12 VAKA DAHA VAR 3
DHA

11 KİŞİ ÖLDÜ, 12 VAKA DAHA VAR

Böylece bu yıl Sivas ve çevre illerden gelerek KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gördüğü sırada yaşamını yitirenlerin sayısı 11'e yükseldi.

 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, dün gazetecilere yaptığı açıklamada KKKA hastalığı şüphesiyle 13 kişinin tedavi gördüğünü söylemişti.

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