Kesinti başladı, akşama kadar sürecek. İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak
22.11.2026 09:52
Son Güncelleme: 23.11.2026 09:34
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul Avrupa Yakası'nda yürütülecek kapsamlı bakım, yatırım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle 22 ilçede bugün elektrik kesintisi yaşanacak.
BEDAŞ tarafından yayımlanan kesintisi programına göre, İstanbul'da bugün toplam 22 ilçede elektrik kesinti yaşanacak.
Hafta başı öncesinde mağduriyet yaşamak istemeyen İstanbullular, BEDAŞ tarafından yayımlanan planlı elektrik kesintisi programıyla birlikte sorgulamalara başladı. Vatandaşlar, "İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman başlayacak, elektrikler saat kaçta gelecek ve hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?" sorularına yanıt arıyor.
İşte 23 Kasım tarihli BEDAŞ planlı kesinti programı: