BEDAŞ tarafından yayımlanan kesintisi programına göre, İstanbul'da bugün toplam 22 ilçede elektrik kesinti yaşanacak.



Hafta başı öncesinde mağduriyet yaşamak istemeyen İstanbullular, BEDAŞ tarafından yayımlanan planlı elektrik kesintisi programıyla birlikte sorgulamalara başladı. Vatandaşlar, "İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman başlayacak, elektrikler saat kaçta gelecek ve hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?" sorularına yanıt arıyor.

İşte 23 Kasım tarihli BEDAŞ planlı kesinti programı :