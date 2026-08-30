Kıbrıs'ta batan yolcu feribotundan kurtarıldı, yaşananları anlattı. "Gemi su alıyor diye söyledik"
30.08.2026 16:40
Son Güncelleme: 30.08.2026 16:51
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında batan yolcu feribotundan kurtulanlar, yaşananları anlattı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında alabora olan feribottan kurtulan yolcular, kaza anında ve öncesinde yaşananları aktardı.
Girne-Taşucu seferini yapan ve içinde yüzlerce yolcunun bulunduğu feribot, kıyıya yaklaşık iki kilometre mesafede alabora oldu.
Karaya ulaşan kazazedeler, feribotun hızla battığı sırada mürettebatın yolcuları kaderine terk ettiğini ve önceden herhangi bir tahliye hazırlığı yapılmadığını öne sürdü.
Yolcular, personelin kendilerine yalnızca "hadi kaçıyoruz" dediğini, bu nedenle herkesin kendi imkanlarıyla denize atlamak zorunda kaldığını iddia etti.
"SİZ ALIŞKIN DEĞİLSENİZ DİYEREK UMURSAMADILAR"
Ölümden kıl payı kurtulduklarını ve geminin arka kapısından atlayarak kurtulabildiklerini anlatan iki yolcu, felaketin göz göre göre geldiğini kaydetti.
Geminin alt bölümlerinden su almaya başladığını fark ederek personeli uyardıklarını aktaran yolcular, görevlilerin "Siz alışkın değilsiniz, biz alışkınız hiçbir şey olmaz" yanıtını verdiğini iddia etti.
Yolcular, su seviyesinin yükselmesi ve koltukların kırılmaya başlamasına rağmen kaptanın seyre devam etmekte ısrar ettiğini söyledi.
"CAN YELEĞİ YOKTU, ÖNCE MÜRETTEBAT KAÇTI"
Görgü tanıkları, geminin ön kısmında büyük bir gürültüyle patlama meydana geldiğini ve personelin yolculara can yeleği dağıtmadığını öne sürdü.
Bilet kesen görevlinin ve diğer personelin arka tarafa koşarak önce kendi canlarını kurtarmaya çalıştığını savunan kazazedeler, yolculara önceden hiçbir bilgi verilmediğini iddia etti.
Suların dolmasıyla birlikte camların patladığını aktaran yolcular, içeride kalanların ağır şekilde yaralandığını söyledi.
Patlayan camların insanların yüzlerini kestiğini belirten kazazedeler, çocukların ve yaşlı kadınların koltukların altına sıkışması nedeniyle çok sayıda kişinin gemiden dışarı çıkamadığını aktardı.
Bir kazazede, geminin ön tarafında yaşanan patlamanın ardından yana devrildiğini, camların patlamasıyla birlikte feribotun yaklaşık 20 dakika içinde tamamen suya gömüldüğünü anlattı.
Bir diğer yolcu ise sefer öncesinde hava koşullarına yönelik endişelerini şirket yetkililerine ilettiğini belirterek, "Dün kasırga oldu. Bugün de gördüm, dalgalar kıyıya vuruyordu. Görevlilere, 'Bu gemiyi yollayacak mısınız?' dedim, 'Evet, yollayacağız' dediler" ifadelerini kullandı.