Kıbrıs'ta batan yolcu feribotundan kurtarıldı, yaşananları anlattı. "Gemi su alıyor diye söyledik"

Geminin alt bölümlerinden su almaya başladığını fark ederek personeli uyardıklarını aktaran yolcular, görevlilerin "Siz alışkın değilsiniz, biz alışkınız hiçbir şey olmaz" yanıtını verdiğini iddia etti.

Yolcular, su seviyesinin yükselmesi ve koltukların kırılmaya başlamasına rağmen kaptanın seyre devam etmekte ısrar ettiğini söyledi.