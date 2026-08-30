Kıbrıs'ta feribot faciası. Olay yerinden görüntüler
30.08.2026 15:44
Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinde yaşanan can pazarının yeni görüntüleri ortaya çıkmaya devam ediyor.
Anadolu Ajansı
Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere bugün öğleden sonra hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi, kalkışından kısa süre sonra alabora oldu.
Anadolu Ajansı
Kaza, Girne kıyılarının yaklaşık iki kilometre kuzeyinde meydana geldi.
Anadolu Ajansı
KKTC Başbakanı Üstel, alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan gemiden 172 kişinin kurtarıldığını, 6 kişinin hayatını kaybettiğini, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.