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Kıbrıs'ta feribot faciası. Olay yerinden görüntüler

30.08.2026 15:44

NTV - Haber Merkezi

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Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinde yaşanan can pazarının yeni görüntüleri ortaya çıkmaya devam ediyor.

Kıbrıs'ta feribot faciası. Olay yerinden görüntüler
Anadolu Ajansı

Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere bugün öğleden sonra hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi, kalkışından kısa süre sonra alabora oldu.

Kıbrıs'ta feribot faciası. Olay yerinden görüntüler 1
Anadolu Ajansı

Kaza, Girne kıyılarının yaklaşık iki kilometre kuzeyinde meydana geldi. 

Kıbrıs'ta feribot faciası. Olay yerinden görüntüler 2
Anadolu Ajansı

Olayın hemen ardından Kıbrıs Türk sahil güvenlik botları bölgeye sevk edildi.

Kıbrıs'ta feribot faciası. Olay yerinden görüntüler 3
Anadolu Ajansı

KKTC Başbakanı Üstel, alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan gemiden 172 kişinin kurtarıldığını, 6 kişinin hayatını kaybettiğini, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.