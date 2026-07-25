Kılıçdaroğlu: CHP'deki arınma büyük ölçüde gerçekleşti

İstinaf mahkemesinin “mutlak butlan” kararıyla iki ay önce CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, partiyle ilgili arınma mesajlarına yenisini ekledi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın üye katılım töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Bütün CHP'lilere sesleniyorum. Nedeni şu, Türkiye iyi yönetilmiyor. Gezeceğiz mahalle mahalle, ev ev onlara hakkı hukuku adaleti anlatmak için.

Ben dün yıllardır Ankara'ya gelip tarımda çalışan işçileri ziyaret ettim. Bu insanlarla ilgilenen bir siyasetçi gördünüz mü? Biz lüks mahallelerde değil onların yanında olmak zorundayız. Adımız belli halk partisiyiz. Devleti kuran partiyiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. O yüzden gideceksiniz. Milyonlarca ev gencimiz var. Bu iktidarın temel ayıbıdır.

Hiçbir CHP’li yolsuzluk yapanlarla yan yana duramaz. Malı götürenlerle yan yana duramaz. Hiçbir CHP'li bunu yapamaz. Eğer yolsuzluk yapmak, malı götürmek istiyorsan, derhal ama derhal partinin dışına çıkacaksın. Bu parti kimsesizlerin kimsesidir.

Türkiye'nin gerçek gündemine bakın. Gidin gençlerinin nasıl soyulduğunu görün. Cumhuriyet Halk Partisi arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti."

Bu sözlerin Yeni Parti'nin kuruluşundan bir gün sonra gelmesi dikkati çekti.