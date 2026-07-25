Kılıçdaroğlu: CHP'deki arınma büyük ölçüde gerçekleşti
25.07.2026 14:45
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partideki arınmanın büyük ölçüde gerçekleştiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti." dedi.
İstinaf mahkemesinin “mutlak butlan” kararıyla iki ay önce CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, partiyle ilgili arınma mesajlarına yenisini ekledi.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın üye katılım töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
"Bütün CHP'lilere sesleniyorum. Nedeni şu, Türkiye iyi yönetilmiyor. Gezeceğiz mahalle mahalle, ev ev onlara hakkı hukuku adaleti anlatmak için.
Ben dün yıllardır Ankara'ya gelip tarımda çalışan işçileri ziyaret ettim. Bu insanlarla ilgilenen bir siyasetçi gördünüz mü? Biz lüks mahallelerde değil onların yanında olmak zorundayız. Adımız belli halk partisiyiz. Devleti kuran partiyiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. O yüzden gideceksiniz. Milyonlarca ev gencimiz var. Bu iktidarın temel ayıbıdır.
Hiçbir CHP’li yolsuzluk yapanlarla yan yana duramaz. Malı götürenlerle yan yana duramaz. Hiçbir CHP'li bunu yapamaz. Eğer yolsuzluk yapmak, malı götürmek istiyorsan, derhal ama derhal partinin dışına çıkacaksın. Bu parti kimsesizlerin kimsesidir.
Türkiye'nin gerçek gündemine bakın. Gidin gençlerinin nasıl soyulduğunu görün. Cumhuriyet Halk Partisi arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti."
Bu sözlerin Yeni Parti'nin kuruluşundan bir gün sonra gelmesi dikkati çekti.
CHP ARTIK "ANA MUHALEFET" DEĞİL
Mahkeme kararıyla görevde bulunduğu süre hükümsüz kılınan, sonrasında milletvekillerinin oylamasıyla Grup Başkanı seçilen Özgür Özel, olağanüstü kurultay taleplerinin karşılanmaması nedeniyle 91 milletvekiliyle birlikte dün CHP'den istifa ederek Yeni Parti'yi kurdu.
Özel ve ekibi, başından bu yana yeni partinin Meclis'teki yeni ana muhalefet partisi olmasını hedefliyordu. Bunun için CHP'li 135 milletvekilinden en az 68'inin yeni partiye geçmesi yetiyordu.
Kılıçdaroğlu’na yakın isimler ise Özel’i destekleyen vekil sayısının mevcut vekillerin yarısını geçmeyeceğini, sonradan yeni katılımlar olmasının da beklenmediğini ifade ediyordu.
Gelinen aşamada CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 44'e düşmüş oldu. Yeni Parti ise AK Parti'den sonraki en yüksek vekil sayısına ulaşarak “ana muhalefet partisi” konumuna yükseldi.
MECLİS'TEKİ ODA PLANLARI DA DEĞİŞİYOR
Bu durum Meclis'teki planlamalar üzerinde de değişikliğe yol açacak.
Özel ve eski CHP Grup Başkanvekillerinin odalarının yeni unvanlarıyla korunması, Yeni Parti'nin Genel Kurul'daki sandalye sıralarının da değişmemesi bekleniyor.
CHP'de kalan milletvekillerine Genel Kurul'da yeni bir sıra ayrılması, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin yeni yönetimine de yeni bir alan belirlenmesi planlanıyor.
Meclis Ana Binası ikinci katında ya da birinci katında yer alan komisyonlara ait bazı odalar ile alanların boşaltılarak CHP Grubu yöneticilerine verilebileceği belirtiliyor.
Makam odaları ve Genel Kuruldaki sıra dağılımına ilişkin düzenlemelerin, Meclis tatile girdiğinde yapılacağı ve yeni yasama dönemine yetiştirileceği ifade ediliyor.
Yeni Parti ile Başkanlık Divanı ve ihtisas komisyonlarındaki üye dağılımında da değişikliğe gidilmesi bekleniyor. Son gelişmelerin ardından Meclis'te grubu bulunan parti sayısının 7'ye, temsil edilen parti sayısının ise 15'e yükselmesi bekleniyor.