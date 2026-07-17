Kılıçdaroğlu ve Özel cenazede yan yana
17.07.2026 14:54
Son Güncelleme: 17.07.2026 14:58
Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'ın cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel yan yana gelerek tokalaştılar.
Eski CHP Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal (88), Kepez Devlet Hastanesi'nde bir süredir diyabet ve solunum yetmezliği gibi yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi görüyordu.
Geçen günlerde Baykal, yoğun bakım ünitesindeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Baykal'ın cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Ankara'da getirildi. Baykal'ın Devlet Mezarlığı'nda Deniz Baykal'ın yanında toprağa verileceği öğrenildi.
Cenazede çok sayıda milletvekili ve siyasi isim yer aldı.
KILIÇDAROĞLU VE ÖZEL YAN YANA
Cenazeye katılan isimler arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel de vardı.
Camiye CHP Genel Başkanı'ndan sonra geldiği görülen Özel'in Kılıçdaroğlu ile tokalaşması dikkat çekti.
Cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere mezarlığı götürülen Baykal'ın tabutunu Özel'in de taşıdığı görüldü.
İLK KEZ GEÇEN AY KARŞILAŞMIŞLARDI
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin “mutlak butlan” kararı sonrası Kılıçdaroğlu ve Özel, ilk kez yine bir cenaze töreninde karşı karşıya gelmişti.
22. Dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için TBMM düzenlenen cenaze törenine katılan iki isim arasında soğuk rüzgarlar esmişti.
İki isim arasındaki gerilimin temelini “olağanüstü kurultaya gidilmemesi” oluşturuyor.
Özel, olağanüstü kurultayın hızlı bir şekilde toplanmasını istiyor. Kılıçdaroğlu ise partiyi "yolsuzluğa bulaşmış" isimlerden arındıracağını savunuyor; tedbir kararı nedeniyle bahse konu adımın atılamayacağı, ancak “olağan kurultay” takviminin işletilebileceğini ifade ediyor.