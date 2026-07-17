Kılıçdaroğlu ve Özel cenazede yan yana

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin “mutlak butlan” kararı sonrası Kılıçdaroğlu ve Özel, ilk kez yine bir cenaze töreninde karşı karşıya gelmişti.

22. Dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için TBMM düzenlenen cenaze törenine katılan iki isim arasında soğuk rüzgarlar esmişti.

İki isim arasındaki gerilimin temelini “olağanüstü kurultaya gidilmemesi” oluşturuyor.

Özel, olağanüstü kurultayın hızlı bir şekilde toplanmasını istiyor. Kılıçdaroğlu ise partiyi "yolsuzluğa bulaşmış" isimlerden arındıracağını savunuyor; tedbir kararı nedeniyle bahse konu adımın atılamayacağı, ancak “olağan kurultay” takviminin işletilebileceğini ifade ediyor.