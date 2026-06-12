Kılıçdaroğlu'nun A Takımı toplandı
12.06.2026 15:35
Son Güncelleme: 12.06.2026 15:36
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımı olarak nitelenen Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) toplantı başladı. Yeni ihraç taleplerinin gündeme gelebileceği belirtiliyor.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin “mutlak butlan” kararı sonrası “yönetim krizi” yaşanan CHP'de gözler, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına çevrildi.
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımı olarak nitelenen kurul, son olarak dokuz ismin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk etmişti. Listede Parti Meclisi (PM) üyeleri Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Turan Taşkın Özer ile Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın da yer almıştı.
Bu isimler, Grup Başkanı Özgür Özel'le birlikte hareket ediyordu.
Ağbaba, Akdoğan, Kayışoğlu ve Özer, dünkü PM toplantısında "olağanüstü kurultay" isteyecekti ancak MYK kararı nedeniyle masaya oturamadılar.
Bunun üzerine Özel'in ekibinde yer alan 28 kişi, parti tüzüğünün devreye girmesini hedefleyerek istifa kararı aldı. Ancak Genel Merkez, mahkemenin tedbir kararı nedeniyle bunları onaylamak gibi bir yetkilerinin olmadığını, yine aynı nedenle Parti Meclisi'nin düşmesi gibi bir durumun da söz konusu olamayacağını söyledi.
Başarır ve Günaydın'ın grup başkanvekilliği de bu sabah itibariyle düşürüldü.
"YENİ İHRAÇ TALEPLERİ GÜNDEME GELEBİLİR"
NTV Muhabiri Uğraş Bingöl, bugünkü MYK toplantısında yeni atamaların yapılmasının beklendiğini bildirdi.
Bingöl ayrıca yeni ihraç kararlarının gündeme gelebileceğini, bazı büyükşehir belediye başkanları ve il başkanlarının disipline sevk edilebileceğini söyledi.
"ÖZGÜR ÖZEL'İN BİR AYRICALIĞI YOK"
Söz konusu ihraç talepleri, gündeme “Özgür Özel'in de ihraç edilme ihtimali var mı?” sorusunu getirdi.
Birkaç gün önce Özel'in durumuyla ilgili henüz bir değerlendirme yapmadıklarını söyleyen CHP Sözcüsü Müslim Sarı, dün dikkati çeken açıklamalarda bulundu.
Sarı, partinin kurumsal kimliği ve tüzüğünün herkes için bağlayıcı olduğunu belirterek, “Özgür Özel CHP Manisa milletvekilidir. Partinin kurumsal kimliği çerçevesinde iş ve eylemlerine aykırı davranışları devam ederse onun da disipline sevki söz konusu olabilir. Onun özel bir ayrıcalığı yok.” dedi.
Bugünkü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında bu konuyla ilgili bir karar alınıp alınmayacağı merak konusu.