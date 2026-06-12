Kılıçdaroğlu'nun A Takımı toplandı

Bunun üzerine Özel'in ekibinde yer alan 28 kişi, parti tüzüğünün devreye girmesini hedefleyerek istifa kararı aldı. Ancak Genel Merkez, mahkemenin tedbir kararı nedeniyle bunları onaylamak gibi bir yetkilerinin olmadığını, yine aynı nedenle Parti Meclisi'nin düşmesi gibi bir durumun da söz konusu olamayacağını söyledi.

Başarır ve Günaydın'ın grup başkanvekilliği de bu sabah itibariyle düşürüldü .