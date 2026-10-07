Kilo fiyatı altınla yarışıyordu, ilk kez fiyatı düştü. Kışın rağbet çok

Ihlamurda bu yıl yaşanan bolluğun fiyatlara da yansıdığını belirten esnaf Recai Doğanay, "Samsun’a kış biraz erken geldi. Kışlık ürünlere rağbet yavaş yavaş başlıyor. Gribal enfeksiyon, boğaz enfeksiyonları , nezle, faranjit gibi durumlar görülmeye başladı. Böyle olunca kış çaylarına ve özellikle ıhlamura rağbet var. Ihlamur bu sene oldukça bol. Geçtiğimiz yıllara göre bir hayli fazla ıhlamur var" dedi.

Ihlamurun uzun yıllardır pahalı olmasının nedenlerinden birinin vatandaşların ürünü yeterince toplamaması olduğunu ifade eden Doğanay, "Toplaması da zahmetli bir iş. Bu sene ıhlamur oldukça fazla ve hemen hemen ürünü olan herkes topladı. İlk defa bu yıl ıhlamurun kilosu geçen yılın fiyatının altında. Geçen yıl ortalama 2 bin TL civarındaydı, çiçeği daha bol olanlar ise 2 bin 500 TL’den satılıyordu. Bu sene ise kilosunu bin 500 TL’den satıyoruz" diye konuştu.