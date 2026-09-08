Kilolarca altınla düğün yapan Vanlı Kara Haydar gözaltına alındı. Altınların kaynağı araştırılıyor
08.09.2026 09:12
Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen ve düğününde Çağla Öz'e taktığı altınlarla gündem olan Mehmet Fatih Tançalan hakkında soruşturma başlatıldı. Tançalan gözaltına alındı.
Sosyal medya fenomeni Çağla Öz ve Vanlı Kara Haydar lakabıyla bilinen Mehmet Fatih Tançalan hafta sonu Van'da evlendi.
Geline tacından tırnağına kadar altın takılması dikkat çekerken düğünün ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
GÖZALTINA ALINDI
Sabah gazetesinin haberine göre, Mehmet Fatih Tançalan hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçunu düzenleyen TCK'nın 301. maddesi kapsamında soruşturma başlatıldı.
Tançalan, gece saat 03.00 sıralarında Van'ın Muradiye ilçesindeki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli, Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından emniyete götürüldü.
MASAK DEVREDE
Ayrıca, düğünde takılan yüksek miktardaki altın ve mal varlığının kaynağının tespiti için de MASAK'ın harekete geçtiği iddia edildi.
Başsavcılık tarafından MASAK incelemesi talep edildi.
25 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI
Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Tançalan'ın 25 suç kaydı olduğu da tespit edildi.