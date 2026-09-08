Kilolarca altınla düğün yapan Vanlı Kara Haydar tutuklandı
08.09.2026 09:12
Son Güncelleme: 08.09.2026 19:11
Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen ve düğününde Çağla Öz'e taktığı altınlarla gündem olan Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı.
Sosyal medya fenomeni Çağla Öz ve Vanlı Kara Haydar lakabıyla bilinen Mehmet Fatih Tançalan hafta sonu Van'da evlendi.
Geline tacından tırnağına kadar altın takılması dikkat çekerken düğünün ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Fatih Tançalan hakkında sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımla bağlantılı olarak "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.
Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Tançalan'ı Muradiye ilçesindeki evinde gözaltına aldı.
Tançalan daha sonra ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçundan sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklandı.
25 SUÇ KAYDI VAR
Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Tançalan'ın 25 suç kaydı olduğu da tespit edildi.
MASAK DEVREDE
İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen Tançalan'ın sosyal medyaya yansıyan görüntüleri ile düğününde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınlara ilişkin de mali araştırma süreci başlatıldı,
Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) inceleme talep edildi.