Kimliklerde büyük yenilik: Seneye başlıyor, ilk kamu çalışanları geçiş yapacak

Ulusal dijital kimlik cüzdanı uygulaması hayata geçiyor.

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlenen bilgilere göre, dijital kamu hizmetlerinin tasarımı ve sunumu, süreçlerin yeniden yapılandırılmasıyla iyileştirilecek.

Bu kapsamda, kamu çalışanları öncelikli olmak üzere temel kimlik ve diploma belgelerini içeren ulusal dijital kimlik cüzdanının prototipi geliştirilecek.