Kiracı evden çıktı, ev sahibi gördüklerine inanamadı. Bütün duvarları aşk şiirleriyle doldurmuş
19.11.2026 16:41
Büyükçekmece'de iki yıl yaşadığı evden taşınan kiracının, dairenin duvarlarına, tavanına, kapı ve pencerelerine aşk şiirleri yazdığı ortaya çıktı.
İstanbul'da bir kiracı, iki yıl boyunca yaşadığı dairenin her yerine aşk şiirleri yazdı.
İlginç olay Büyükçekmece'de yaşandı. Fatih Mahallesi'nde bulunan dört katlı binanın ikinci katındaki dairesinde yaşayan iki yıllık kiracısından yaklaşık dokuz aydır ödeme alamayan ev sahibi, tahliye davası açtı.
Yasal sürecin tamamlanmasının ardından kiracı evi tahliye ederken daireyi kontrole giden ev sahibin avukatı, evin duvarları, kapı ve pencereleri, mutfak dolapları ile kombinin üzerine yazılar yazıldığını gördü.
EVİN HER YERİNE YAZILAR YAZDI
Avukatın çektiği görüntüler üzerine daireye gelen ev sahibi, gördükleri karşısında şoke oldu. Aşk şiirleri ve ayrılık sözlerinin yazıldığı evde oluşan zarar nedeniyle ev sahibi eski kiracısından şikayetçi oldu.
Ev sahibinin avukatı Ali Selman Altınbilek, "Kiracımıza icra kanalıyla gittiğimizde duvarların, peteklerin, evin tüm demirbaşlarının, pencerelerin, kapıların neredeyse tamamının yazılarla dolu olduğunu gördük." dedi.
"PSİKOLOJİK DURUMUNUN İYİ OLMADIĞINI SÖYLEDİ"
Gördükleri manzara karşısında şaşkınlığa uğradıklarını anlatan Altınbilek, "Kiracıyı tahliye etti fakat yasal yollarımız sürüyor. Hem tahsil edemediğimiz kira açısından takipteyiz hem de her yere yazdığı yazılar sebebiyle 'eve zarar verme' ve 'güveni kötüye kullanma' suçlarından dava ve takip sürecimiz devam ediyor." diye konuştu.
Kiracının kendisine psikolojik durumunun iyi olmadığını söylediğini aktaran Altınbilek, "Bir de orası daha önceden tahliye edilen bir tekel bayinin eşyalarıyla doluydu. Onları taşımak da bizim için güç oldu ama tahliye sürecini gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.