Gördükleri manzara karşısında şaşkınlığa uğradıklarını anlatan Altınbilek, "Kiracıyı tahliye etti fakat yasal yollarımız sürüyor. Hem tahsil edemediğimiz kira açısından takipteyiz hem de her yere yazdığı yazılar sebebiyle 'eve zarar verme' ve 'güveni kötüye kullanma' suçlarından dava ve takip sürecimiz devam ediyor." diye konuştu.

Kiracının kendisine psikolojik durumunun iyi olmadığını söylediğini aktaran Altınbilek, "Bir de orası daha önceden tahliye edilen bir tekel bayinin eşyalarıyla doluydu. Onları taşımak da bizim için güç oldu ama tahliye sürecini gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.