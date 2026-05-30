Kiralık hesap ilanlarına dikkat! Günlük 100 bin lira ve yurt dışı tatili vadediyorlar
30.05.2026 08:26
Dolandırıcılar vatandaşları kendi suçlarına ortak etmek için banka hesaplarını kiralamak üzere ilan vermeye başladı. Siber suçluların karşılığında yüksek miktarda günlük para, komisyon hatta yurt dışı tatil teklif ettiği ortaya çıktı. Haber: Rojbin Hayrullahoğlu
Dolandırıcılar şimdi de banka hesaplarını kiralamaya çalışıyor.
Özellikle sosyal medyadan ilan veren dolandırıcılar, hesabını kiraya verenlere günlük 100 bin liraya kadar kazanç vadediyorlar.
Dolandırıcılar, hedeflerindeki kişilere bir hafta boyunca banka hesaplarını kullanma karşılığına yurt dışında tatil vaadinde bulunuyor.
Hesaplarını kiralayanların adının birçok suça karışma ihtimali de bulunurken uzmanlar uyarıyor.
"KARA PARA AKLAMA YÖNTEMİ"
Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, dolandırıcıların oyununa ilişkin vatandaşları uyarıp "Bu banka hesapları kara paranın aklamasında en önemli etmenlerden bir tanesi." dedi.
IBAN numaraları kiralandıktan sonra illegal yollarla illegal bahis sitelerinden elde edilen paraların bu tür hesaplarda toplandığına işaret eden Demircan, paranın doğrudan kripto paraya aktarıldığını dile getirdi.
CEZASI VAR
Demircan, "Takibi imkansız hale geliyor." diye konuştu.
"Mali denetime takılınca gelen paranın hesabını vermek zorundasınız." açıklamasında bulunan Demircan, "Çok büyük ihtimalle ciddi anlamda ceza alacaksınız." ifadelerini kullandı.