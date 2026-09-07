Kiralık sosyal konut projesinde tarihler belli oldu. Başvuru şartları neler?
07.09.2026 19:30
İstanbul’da hayata geçirilecek kiralık sosyal konut projesinde ayrıntılar netleşti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kiralık sosyal konut projesinde ilk kuranın Ekim ayında yapılacağını söyledi. Başvurular ise 14 Eylül'de başlayacak.
Erdoğan ''İstanbul'da yapacağımız 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutu da vatandaşlarımızla buluşturacağız. Kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz. İnşallah ekim ayında ilk 1000 kiralık konutumuzun kurasını çekeceğiz.'' dedi.
Milyonlarca kişinin beklediği kiralık sosyal konutlara ilişkin inşaatların ilk etabın tamamlanmak üzere olduğu bildirilmişti.
''KİRA ENFLASYONUNU AŞAĞI ÇEKEBİLMEK İÇİN BU İRADE ORTAYA KONULDU''
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada "Eylül ayı içinde ilk konutlarımızın teslimlerini de İstanbullu vatandaşlarımıza yapıyor olacağız. Bunun müjdesini de buradan vermiş olalım. Önümüzdeki hafta hangi şartlar dahilinde olabileceğini de Sayın Cumhurbaşkanımız milletimize ilan edecektir. Bu önemli. İstanbul’da hem kentsel dönüşümü de deprem dönüşümüne destek verebilmek hem de kira fiyatlarını, kira enflasyonunu aşağı çekebilmek adına bu irade ortaya konuldu ve daha da güçlendirilecek." ifadelerini kullandı.
NEREDE YAPILACAK?
Konutların yapılacağı ilçe listesi henüz resmi olarak açıklanmadı. Bakan Murat Kurum, daha önce yaptığı açıklamada yüksek kira fiyatlarının görüldüğü Ataşehir gibi ilçelerde de kiralık sosyal konutların yapılabileceğini belirtmişti.
KİRA NE KADAR OLACAK?
Kiralık sosyal konutların, bulundukları bölgedeki kiralık ev fiyatlarının altında tutulması planlanıyor. Bakan Murat Kurum, örnek olarak ortalama kirası 30 bin TL olan bir bölgede sosyal konut kirasının 15 bin TL veya daha düşük olabileceğini açıklamıştı.