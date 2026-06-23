Kırıkkale'de mühimmat deposunda patlama: İki kişi hayatını kaybetti
23.06.2026 16:09
Son Güncelleme: 23.06.2026 16:27
Kırıkkale’de bulunan mühimmat depolama ve imha tesisinde roket mühimmatının infilak etmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti.
Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde bulunan Makine Kimya Endüstrisi Bedesten Mühimmat Depolama ve İmha Tesisi’nde patlama meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada roket mühimmatının infilak ettiği öğrenilirken iki kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Bir kişinin kalçasından yaralandığı, başka birinin ise olayın etkisiyle sinir krizi geçirdiği öğrenildi. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Kırıkkale Valiliği'nden de açıklama yapıldı.
Yapılan yazılı açıklamada, saat 14.00 sıralarında Yahşihan ilçesi Bedesten mevkisindeki imha sahasında, gerçekleştirilen AR-GE faaliyetleri esnasında mühimmatın kazara patlaması sonucu özel şirket çalışanı 2 personelin vefat ettiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Olayın ardından AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlar süratle bölgeye sevk edilmiş, bölgede gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır. Meydana gelen olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatılmış olup süreç ilgili makamlarca titizlikle takip edilmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz."