Kırklareli'nde dehşet: Çisem ve kızı Öykü'yü parkta katletti
09.07.2026 15:47
Kırklareli'nde Y.K. isimli adam eski eşi Çisem Ç. ile kızları Öykü K.'yi parkta tabanca ile vurdu. Anne ile kızı yaşamını yitirirken saldırganın da cansız bedeni bulundu.
Kırklareli'nde bir anne ile kızı parkta öldürüldü.
Alınan bilgiye göre, Çisem Çalkantı ile dört yaşındaki kızı Öykü K., Demirtaş Mahallesi Muzaffer Ender Caddesi'ndeki çocuk parkında oturdukları sırada bir süre önce boşandığı eşi Y.K. ile karşılaştı.
Şüpheli Y.K, çıkardığı silahla eski eşi ile kızına ateş ederek olay yerinden kaçtı.
Ağır yaralanan kadın ile kızı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Yaralı kadın tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi, kızı ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.
Dört yaşındaki Öykü K. da tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.
ŞÜPHELİ ÖLÜ BULUNDU
Demirtaş Mahallesi'nde boş bir arazide erkek cesedi olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Cesedin zanlıya ait olduğu ve silahla intihar ettiği öğrenildi.
Zanlının cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.