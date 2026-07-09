Kırklareli'nde dehşet: Çisem ve kızı Öykü'yü parkta katletti

Kırklareli'nde bir anne ile kızı parkta öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çisem Çalkantı ile dört yaşındaki kızı Öykü K., Demirtaş Mahallesi Muzaffer Ender Caddesi'ndeki çocuk parkında oturdukları sırada bir süre önce boşandığı eşi Y.K. ile karşılaştı.

Şüpheli Y.K, çıkardığı silahla eski eşi ile kızına ateş ederek olay yerinden kaçtı.