Kırkpınar yağlı güreşleri 2026: Kırkpınar güreşleri ne zaman başlayacak?

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde bulunan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 665'incisi için geri sayım başladı. Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılacak organizasyonda, 40 başpehlivan kol bağlayacak. Peki, 2026 Kırkpınar güreşleri ne zaman başlayacak?