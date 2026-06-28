Kırkpınar yağlı güreşleri 2026: Kırkpınar güreşleri ne zaman başlayacak?
28.06.2026 10:09
UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde bulunan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 665'incisi için geri sayım başladı. Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılacak organizasyonda, 40 başpehlivan kol bağlayacak. Peki, 2026 Kırkpınar güreşleri ne zaman başlayacak?
2026 Kırkpınar güreşleri için geri sayım başladı. CW Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde geçen yıl ilk 32'de yer alan başpehlivanlar, Kırkpınar'a doğrudan katılacak. Peki, Kırkpınar güreşleri ne zaman başlayacak?
2026 KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN?
Asırlardır süregelen kadim bir geleneği canlı tutan Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bu yıl 3,4 ve 5 Temmuz 2026 tarihleri arasında tarihi Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek.
KIRKPINAR'A DOĞRUDAN KATILAN BAŞPEHLİVANLAR
Yağlı Güreş Ligi'nin bu yılki 4. etabını oluşturan Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nin ardından Kırkpınar'a katılacak "ilave 8 başpehlivan" da belli oldu.
Onur Susuz, Süleyman Başar, Tanju Gemici, Serhat Elvan, Hasan Güzeller, Ünal Karaman, Tolga Turan ve Ali Yanatma ilave 8 başpehlivan listesinden adlarını 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne yazdırdı. Söz konusu 8 başpehlivan, Kırkpınar'da 1. tur kuralarına 5. torbadan katılacak.
Kırkpınar'a doğrudan katılım hakkı elde eden başpehlivanlar ise şunlar:
Orhan Okulu, Feyzullah Aktürk, Enes Doğan, Mustafa Taş, Yusuf Can Zeybek, Erkan Taş, Yunus Emre Yaman, Ali İhsan Batmaz, Seçkin Duman, Furkan Durmuş Altın, Mehmet Yeşil Yeşil, Osman Kan, İsmail Koç, Ali Gürbüz, Yıldıray Pala, Yıldıray Akın, Serdar Yıldırım, Nedim Gürel, Serhat Gökmen, Hasan Cengiz, Cengizhan Şimşek, Abdulrefik Öner, Mustafa Doğan Özkaya, Faruk Akkoyun, Serhat Balcı, Hamza Köseoğlu, Fatih Atlı, İsmail Balaban, Mustafa Batu, Ertuğrul Dağdeviren, Recep Kara, Hamza Özkaradeniz.