Kırmızı kütle Türkiye'ye yaklaşıyor! Tarih belli oldu: "İstanbullular üç gün dikkatli olsun"
22.07.2026 09:40
Balkanlardan gelen yağışlı hava Türkiye'yi etkisi altına alacak. İstanbul'da sel ve dolu ihtimali var. Yaz aylarında aniden bastıran sağanak tehlikesine dikkat çeken NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, İstanbul'da yaşayanları üç gün boyunca dikkatli olmaya çağırdı.
Balkanlar üzerinden serin ve yağışlı hava geliyor. Yağışlı hava sistemi önce komşu Bulgaristan ve Romanya'da etkili olacak.
Her iki ülkede sel alarmı verilirken yağışların Bulgaristan'a komşu Kırklareli'nin sınır köylerinde olumsuzluk yaratabileceği belirtiliyor.
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, canlı yayında beklenen sağanak yağışa ilişkin son raporları paylaştı.
Yaz aylarında aniden gelen yağışların oluşturduğu tehlikeye dikkat çeken Çalışkan, İstanbullulara pazar gününe kadar dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
Dilek Çalışkan'ın değerlendirmeleri şöyle…
YAĞIŞLAR BUGÜN ÖĞLEDEN SONRA BAŞLAYACAK
Bugün hem yurt genelinde hem de İstanbul'da hava sıcaklıklarının yüksek seyredeceğini belirten Çalışkan, "Öğleden sonra Avrupa Yakası'nda kısa süreli sağanak geçişi olabilir ancak daha çok akşam ve gece saatlerinde etkili olacak." dedi.
Megakentte beklenen sağanak yağışın yerel olarak etkili olacağını söyleyen Çalışkan, "Serin havanın gelmesiyle küçük çaplı dolu da oluşabilir." ifadesini kullandı.
Perşembe günü İstanbul'da gündüz saatlerinde de sağanak yağışın etkili olacağını söyleyen Çalışkan, "Perşembe ve cuma günleri kısa süreli yağışlar olacağı için su baskını tehlikesi var." diye konuştu.
Aynı gün İstanbul dışında Batı Karadeniz'deki şehirlerde de tehlike olduğunu vurgulayan Çalışkan, "Ankara'nın da bir bölümünü etkileyen sağanaklar olacak." ifadelerini kullandı.
İSTANBUL'DA EN TEHLİKELİ GÜN CUMARTESİ
Çalışkan, İstanbul'da beklenen sağanak yağışın en şiddetli olacağı günün cumartesi olduğunu söyledi.
Cumartesi günü İstanbul'a sele neden olabilecek şiddette bir yağmur yağabileceğini belirten Çalışkan, şöyle devam etti:
“Cumartesi İstanbul'da yağış çok şiddetli olabilir. İstanbul dışında tüm Marmara, Batı Karadeniz, İç Anadolu, İç Ege ve hatta Adana'ya kadar ulaşacak bir yağış... Kırmızı görünen yerlerde aşırı yağış olabilir. Pazar gününe kadar dikkatli olmamız gerekiyor.”
Yaz aylarında aniden gelen yağışların oldukça tehlikeli olduğuna dikkat çeken Çalışkan, İstanbulluları önümüzdeki üç gün boyunca dikkatli olmaya çağırdı.
"DÖRT GECE BATTANİYELERLE UYUYACAĞIZ"
Sağanak yağış anında İstanbul'da hava sıcaklığının 17-18 derecelere kadar gerileyeceğini belirten Çalışkan, "Gece saatlerinde 15-16 dereceye inme ihtimali var. Dört gece battaniyelerle uyuyacağız. Ona göre giyinmemiz lazım." şeklinde konuştu.
Çalışkan, söz konusu serinlemenin ülke genelinde hissedileceğini söyledi.
AKOM: HAVA SICAKLIĞI 23 DERECEYE KADAR DÜŞECEK
İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) son tahminlerine göre ise İstanbul'da yağmur perşembe ve cuma günleri aralıklarla etkili olacak.
Cuma günü gece saatlerinde etkisini artırması beklenen sağanak yağışın cumartesi gün boyunca kent genelinde yer yer kuvvetli şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor.
Aynı gün hava sıcaklığının 23 dereceye kadar gerileyeceği belirtiliyor.
Sağanak yağışın pazar günü etkisini kaybetmeye başlaması, yeni haftanın ise parçalı ve az bulutlu başlaması bekleniyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.
Trakya, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Trabzon, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimleri ve Van'ın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor.
TRAKYA'DA SEL TEHLİKESİNE DİKKAT
Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklendiğinden; sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI
İstanbul'da beklenen sağanak nedeniyle İstanbul Valiliği de bir uyarıda bulundu.
Valilik açıklamasında 23-26 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde yerel olarak etkili sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiği ifade edildi.
Açıklamada poyrazın zaman zaman kuvvetli eseceği belirtildi.