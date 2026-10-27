Kırmızı kütleler şehri sardı: İstanbul'da yağmur saat kaçta bitecek?

İstanbul'da sağanak yağış gecenin ilk saatlerinden itibaren etkisini giderek arttırdı. Sabahın ilk saatlerinde ise Anadolu Yakası'nda en çok yağış alan bölgeler Tuzla ile Pendik oldu.

Her iki ilçede de cadde ve sokaklar göle döndü, bazı yerlerde su baskınları meydana geldi.

Su basan bazı bölgelerde araçlar su içinde mahsur kaldı.

Yağmur kent genelinde etkisini sürdürüyor.