Kırmızı kütleler şehri sardı: İstanbul'da yağmur saat kaçta bitecek?
27.10.2026 08:40
Son Güncelleme: 27.10.2026 08:41
İstanbul'da beklenen kuvvetli sağanak gece saatlerinde başladı. Bazı ilçelerde sel tehlikesi nedeniyle alarm durumuna geçildi. Caddelerde su birikintileri oluştu. Trafikte de yoğunluk yaşanıyor.
Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ile birlikte Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava sistemi İstanbul'u etkisi altına aldı.
Hava radarlarında, şehrin iki ucunda yağmur yüklü bulutlar olduğu görünüyor. Gece başlayan sağanak, sabah saatlerinde etkisini artırdı.
Yağmurla birlikte etkili olan sağanak nedeniyle hava sıcaklığı 5 ila 7 derece azalarak kış değerlerine geriledi.
Fırtına sabah saatlerinde iş yerlerine ve okullarına ulaşmaya çalışan İstanbulluları olumsuz etkiledi. Bazı yollarda su birikintileri oluşurken, trafik de durma noktasına geldi.
Peki yağmur ne kadar sürecek, son tahminler neler?
YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, BAZI ARAÇLAR MAHSUR KALDI
İstanbul'da sağanak yağış gecenin ilk saatlerinden itibaren etkisini giderek arttırdı. Sabahın ilk saatlerinde ise Anadolu Yakası'nda en çok yağış alan bölgeler Tuzla ile Pendik oldu.
Her iki ilçede de cadde ve sokaklar göle döndü, bazı yerlerde su baskınları meydana geldi.
Su basan bazı bölgelerde araçlar su içinde mahsur kaldı.
Yağmur kent genelinde etkisini sürdürüyor.
TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
Yağmurla birlikte İstanbul'da pazartesi trafiği de durma noktasına geldi.
Saat 08.15 itibarıyla İBB Trafik Yoğunluğu Haritası'nda yoğunluk yüzde 80'e ulaştı.
Her iki yakada da TEM Otoyolu ile D-100 Karayolu'nda araçlar dur-kalk şeklinde ilerlemeye çalıştı.
Meydana gelen hasarlı trafik kazaları nedeniyle bazı bölgelerde araçlar uzun süre beklemek zorunda kaldı.
YAĞMUR SAAT KAÇA KADAR DEVAM EDECEK, RİSK VAR MI?
İstanbul iki hafta önce büyük bir sel felaketi atlattı.
Beklenen yağış miktarı önceki sağanakların altında olsa da sel ve su baskını riski var.
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, sabah saatlerinde etkili olan sağanağın sel tehlikesi yaratabileceğine dikkat çekerek "Yer yer 80 km'nin üzerinde yağmur düşebilir. Sarıyer, Levent tarafı, Üsküdar, Kadıköy birçok noktada yağmurlar şiddetli olacak." dedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre; kuvvetli sağanak yağışın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
Yağmurun saat 18.00'den sonra şiddetini yitirerek devam edeceği tahmin ediliyor.
Yağmur yalnızca İstanbul'da etkili değil. Diğer şehirlerde de kuvvetli fırtınayla birlikte etkili oluyor.
MUĞLA'DA AŞIRI YAĞMUR TEHLİKESİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Samsun, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Muş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Marmara (Sakarya ve Bilecik hariç), Güneydoğu Anadolu (Batman ve Siirt hariç), Antalya, Osmaniye ve Tunceli çevreleri ile Aydın ve Hatay'ın kıyı, İzmir ve Adana'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Muğla çevrelerinde şiddetli yer yer aşırı olması bekleniyor.
Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
Muğla çevrelerinde şiddetli yer yer aşırı olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.