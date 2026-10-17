Kış erken geldi. Ekim ortasında birçok kent beyaza büründü
17.10.2026 18:52
Son Güncelleme: 17.10.2026 18:56
Yurdun birçok bölgesine Ekim ayının ortasında kış geldi. Bursa Uludağ, Bolu Kartalkaya gibi Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri karla kaplandı. Yüksek rakımlı yaylalar da beyaza büründü.
İZMİR'DE YILIN İLK KARI
İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Bozdağ Mahallesi’nde mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlerde etkisini gösteren yağışın ardından zirve beyaz örtüyle kaplandı.
Bozdağ’da etkili olan kar yağışı sonrası zirvede kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı. Yağışın ardından Karayolları ve belediye ekipleri, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuz durumuna geçti.
Ekiplerin bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır beklediği öğrenildi.
KARTALKAYA'DA KAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Bolu’daki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Köroğlu Dağları’nın zirvesinde bulunan kayak merkezinde, etkili olan kar yağışının ardından pistler beyaz örtüyle kaplandı.
Kar yağışının aralıklarla devam ettiği bölgede kartpostallık manzaralar oluştu. Bölgede kar yağışının gece saatlerinde etkisini artırması bekleniyor.
ULUDAĞ'DA SEZONUN İLK KARI
Bursa kent merkezinde son günlerde etkisini artıran serin havanın ardından Uludağ'da sıcaklık sıfır derecenin altına düştü. Gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, özellikle oteller bölgesi ve zirve hattında etkili oldu.
Sezonun ilk karıyla birlikte Uludağ'da kartpostallık görüntüler oluşurken, beyaz örtüyle kaplanan ormanlık alanlar vatandaşların ilgisini çekti. Bölgedeki işletmeciler ve turizmciler de yağışı yaklaşan kış sezonu öncesinde olumlu karşıladı.
Meteoroloji yetkilileri, yüksek rakımlı bölgelerde hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde düşük seyretmesinin beklendiğini belirterek sürücüleri buzlanma ve görüş mesafesindeki düşüşe karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Uludağ'a düşen sezonun ilk karı, kış turizmi hazırlıklarının hız kazandığı dönemde kayak severleri heyecanlandırdı. Kar yağışının devam etmesi halinde pistlerdeki kar kalınlığının da artması bekleniyor.
Kayaksever Bursalılar Uludağ'ın online kameralarının çalışmadığını bir an önce aktif hale getirilmesini istedi.
DENİZLİ'DE BEYAZ ÖRTÜ
Denizli'nin önemli doğal güzelliklerinden olan Honaz Dağı ve Tavas ilçesinde bulunan Akdağ'ın yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışı görüldü. Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte kentin yüksek kesimleriyle birlikte, ülkemizin önemli kış sporu merkezlerinden olan Nikfer Kayak Merkezi de beyaz örtüyle kaplandı.
Mevsimin ilk kar yağışı vatandaşlar tarafından heyecanla karşılanırken, yüksek kesimlerde oluşan beyaz manzara ilgi gördü. Denizli'nin bazı ilçelerindeki yüksek kesimlerde de akşam saatlerinde kar yağışının etkili olması bekleniyor.
BİLECİK'TE SICAKLIK HIZLI DÜŞTÜ
Son birkaç gün içerisinde yağışların etkili olduğu Bilecik ve çevresinde hava sıcaklıkları düştü. Havaların soğumasının ardından başlayan kar yağışı ile ilçeye bağlı Erikli ve Camiliyayla köylerinin bulunduğu alanda yer alan bin 900 rakımlı Üç Tepeler mevkii beyaza büründü.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı. Horzum Alakaya Mahallesi'nin yaylalar mevkiinde saat 16.00 sıralarında başlayan kar yağışı, yüksek kesimleri beyaza bürüdü.
BELEDİYE EKİPLERİ HAZIR BEKLİYOR
Kar yağışının başlamasıyla birlikte Alaşehir Belediyesi ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklarını artırdı. Ulaşımda aksama yaşanmaması ve vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi amacıyla yüksek kesimlerde gerekli tedbirler alındı.
Kar yağışının etkisini artırabileceği bölgelerde yolların açık tutulması ve buzlanma riskine karşı tuzlama çalışması yapılabilmesi için ekiplerin hazır bekletildiği bildirildi. Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde seyahat edecek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte kar yağışına karşı gerekli önlemleri aldıklarını belirtti.
Belediye ekiplerinin olabilecek olumsuzluklara karşı hazır durumda beklediğini ifade eden Öküzcüoğlu, "Havaların soğumasıyla birlikte kar yağışına karşı önlemlerimizi aldık. Ekiplerimiz hazır durumda bekliyor. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı." dedi.
Belediye ekiplerinin hava şartlarını takip ettiği ve ihtiyaç duyulması halinde müdahalede bulunmaya hazır olduğu bildirildi.
KÜTAHYA GEDİZ
Kütahya'nın Gediz ilçesinde yer alan ve 2 bin 120 metre rakıma sahip Akdağ Yaylası, mevsimin ilk kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede yaklaşık 30 dakika boyunca etkili olan kar yağışının ardından yaylada güzel manzaralar oluştu.
Bölge sakinlerinden Ali Gökmen, Kütahya'nın en yüksek rakımlı dağı olan Akdağ'a mevsimin ilk karının düştüğünü belirtti. Kar yağışının ardından bölgede kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığını ifade eden Gökmen, yüksek kesimlerin beyaza büründüğünü söyledi.