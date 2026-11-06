Kış erken geldi, hafta sonu için uyarı yapıldı: "Birden karlı havaya yakalanabilirsiniz"
06.11.2026 10:34
Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına aldı. Hava sıcaklıkları yarın bir kademe daha düşecek. Hafta sonu yola çıkacaklar için kar yağışı uyarısı yapıldı.
Türkiye, Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Yurt genelinde hafta sonu serin ve yağışlı bir hava hakim olacak.
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde kış değerlerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı şehirlerde kar yağışı bekleniyor.
NTV yayınında son durumu değerlendiren NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, hafta sonu için çeşitli uyarılarda bulundu.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu bir gün geçirmesi bekleniyor.
Doğu Akdeniz, Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sakarya ve Artvin çevreleri ile Antalya'nın doğu ve batı kıyı kesimlerinin yağışlı bir gün geçireceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yurdun güneydoğu kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yüksekleri ile Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KIŞ BU SENE ERKEN GELDİ
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, NTV yayınında hafta sonu için çeşitli uyarılarda bulundu.
Kış mevsiminin bu yıl erken başladığına dikkat çeken Çalışkan, yarın havanın bir kademe daha soğuyacağı bilgisini verdi.
"Özellikle kuzey kesimlerde hatta Ege'de atkı, eldiven, bere rahatlıkla kullanabilirsiniz." diyen Çalışkan, yarın İstanbul'da hissedilen hava sıcaklığının rüzgarın da etkisiyle 6 dereceye gerileyeceğini anlattı.
Başkent Ankara'da ise hissedilen hava sıcaklığı yarın 8 derece olacak. Hissedilen hava sıcaklığı İzmir'de 13, Samsun'da 8, Bolu'da ise 3 derece olacak.
"BİRDEN KARLI HAVAYA YAKALANABİLİRSİNİZ"
Dilek Çalışkan, İstanbul'da bu gece ve yarın sabah arasında sağanak geçişleri olacağı bilgisini paylaştı.
Hafta sonu İstanbul'da kapalı, kasvetli ve rüzgarlı bir hava beklendiğini anlatan Çalışkan, hava sıcaklığının yarın bir kademe daha gerileyeceği bilgisini verdi.
Çalışkan, cumartesi ve pazar günü için bir de kar uyarısı yaptı. Kastamonu ve Bolu'da kar yağışı beklendiğini anlatan Çalışkan, "Cumartesi gecesi ile pazar günü Bolu Dağı'ndan geçecekleri uyaralım; birden karlı bir havaya yakalanabilirsiniz." dedi.
ŞİDDETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT
Adana ve Hatay'ın İskenderun ilçesi çevrelerinde bugün şiddetli bir yağış beklentisi olduğunu ifade eden Çalışkan, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları su baskınları ve ani sel ihtimaline karşı dikkatli olmaya çağırdı.
Çalışkan; Mardin, Batman ve Siirt'teki yağışların da şiddetli olacağını kaydetti.
Ordu, Gümüşhane, Rize, Erzurum, Kars, Erzincan ve Hakkari'deki yüksek bölgelerde kar yağışı beklendiğini ifade eden Çalışkan, köy yollarında oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.