Kış hızlı başladı, kar yağışı yolları kapattı: İşte yarın kar beklenen şehirler
07.11.2026 16:07
Son Güncelleme: 07.11.2026 16:21
Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 şehir için sarı kodlu uyarı yaptı.
Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere birçok şehirde hava sıcaklıkları kış değerlerine geriledi.
Ulaşımda en önemli geçiş noktalarından Bolu'da dün gece saatlerinde başlayan yağmur, bugün yerini kar yağışına bıraktı. Karayolları ekipleri, buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.
Kastamonu ve Karabük'te de kar yağışı etkili oldu. Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini Kastamonu il merkezine bağlayan karayolu üzerinde bulunan bin 450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi ile Küre, İnebolu ve Doğanyurt ilçelerini il merkezine bağlayan bin 250 rakımlı Masruf Geçidi beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler yolda kaldı.
Sivas'ın yüksek kesimlerinde öğleden sonra kar yağışı başladı. Yetkililer, yüksek kesimlerde ve geçitlerde kar yağışının yanı sıra sis ve buzlanmaya karşı sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Kasım Pazar günü için 19 şehire sarı kodlu uyarıda bulundu.
YARIN KAR YAĞIŞI BEKLENEN ŞEHİRLER
Sarı kodlu uyarı yapılan şehirlerden; Artvin, Bolu, Kastamonu, Rize, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce'de yarın kar yağışı bekleniyor.
Bu şehirlerin yanı sıra yarın Niğde, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinde de kar yağışının etkili olacağı tahmin edilyior. Yarın Amasya, Tokat ve Sivas'ta da kar yağışı beklentisi var.
Karadeniz'in iç kesimlerinde Gümüşhane ve Bayburt ile Doğu Anadolu'da Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari'de kış değerlerine gerileyen hava sıcaklıkları nedeniyle yarın kar yağışı görülebilir.
AKDENİZ'DE FIRTINAYA DİKKAT
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre; yarın Akdeniz'in iç kesimleri, Adana çevreleri ile Mersin'in batısı ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde ise fırtına bekleniyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın pazar gününün ilk saatlerinden itibaren etkisini artırması ve zaman zaman fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Şiddetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
İSTANBUL VE ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?
Soğuk hava dalgasının etkili olduğu İstanbul ve Ankara'da yarın da serin bir gün yaşanacak.
İstanbul'da yarın en yüksek hava sıcaklığının 12 derece olacağı tahmin ediliyor. Parçalı bulutlu bir havanın hakim olması beklenen İstanbul'da sabah saatlerinde hafif yağış geçişleri yaşanabileceği belirtiliyor.
Ankara'da ise yarın en yüksek hava sıcaklığı 6 derece olacak. Parçalı bulutlu bir gün geçirmesi beklenen başkentte hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 1 dereceye gerileyeceği belirtiliyor.