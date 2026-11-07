Kış hızlı başladı, kar yağışı yolları kapattı: İşte yarın kar beklenen şehirler

Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere birçok şehirde hava sıcaklıkları kış değerlerine geriledi.

Ulaşımda en önemli geçiş noktalarından Bolu'da dün gece saatlerinde başlayan yağmur, bugün yerini kar yağışına bıraktı. Karayolları ekipleri, buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.

Kastamonu ve Karabük'te de kar yağışı etkili oldu. Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini Kastamonu il merkezine bağlayan karayolu üzerinde bulunan bin 450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi ile Küre, İnebolu ve Doğanyurt ilçelerini il merkezine bağlayan bin 250 rakımlı Masruf Geçidi beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler yolda kaldı.

Sivas'ın yüksek kesimlerinde öğleden sonra kar yağışı başladı. Yetkililer, yüksek kesimlerde ve geçitlerde kar yağışının yanı sıra sis ve buzlanmaya karşı sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Kasım Pazar günü için 19 şehire sarı kodlu uyarıda bulundu.