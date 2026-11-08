Kış lastiği takma uygulaması başladı mı, ne zaman başlıyor? Hangi araçlarda zorunlu?
08.11.2026 10:12
Zorunlu kış lastiği uygulamasının başlayacağı tarih, hava sıcaklıklarının düşmesi, mevsim geçişleri ve yağışların etkisini artırmasıyla birlikte sürücüler tarafından merak ediliyor.
Trafik güvenliğini sağlamak ve zorlu kış şartlarında meydana gelebilecek kazaların önüne geçmek amacıyla her yıl uygulanan kış lastiği zorunluluğu için geri sayım başladı.
Sürücüler internette "2026 kış lastiği uygulaması başladı mı, ne zaman başlayacak, hangi araçlarda zorunlu, hususi otomobillerde kış lastiği zorunluluğu var mı, kış lastiği takmamanın cezası ne kadar?" sorularına yanıt arıyor.
2026 KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2026 yılı kasım ayına girilmesiyle birlikte zorunlu kış lastiği uygulamasının başlayacağı tarih sorgulanıyor.
Şehirler arası yollarda yolcu ve eşya taşıyan tüm ticari araçlar için kış lastiği kullanım zorunluluğu 15 Kasım itibarıyla başlayacak.
HANGİ ARAÇLARDA ZORUNLU
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında 15 Kasım ile 15 Nisan arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor.
CEZASI NE KADAR?
Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere para cezası uygulanacak.
2026 yılı itibarıyla kış lastiği takmama cezası 6 bin lira olarak uygulanıyor.
LASTİK DEĞİŞTİRME ÜCRETİ BİN 500 LİRADAN BAŞLIYOR
Yağışların başlamasıyla birlikte lastik değiştirme çalışmaları da yoğunlaştı.
Lastik sökme-takma işlemi 13, 14 ve 15 inç jantlar için 1500 lira, 16 ve 17 inç jantlar için 1750 lira, 18 inç jantlar için 2000 lira, 19 inç jantlar için 2250 lira, 20 inç jantlar için 2500 lira, 21 inç jantlar için 3000 lira olarak uygulanıyor.
Lastik oteli ücreti ise dört lastiğin değiştirilmesi için alınan ücretle aynı düzeyde bulunuyor.